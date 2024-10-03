Квашена капуста підходить не всім: кому варто їсти її з обережністю

Є думка, що квашена капуста та інші соління — це неймовірно корисно, адже в них міститься багато йоду та інших корисних мікроелементів. Це так, але лише для людей, які не мають низки проблем зі здоров’ям. Для тих, в кого, наприклад, гастрит, квашена капуста — це справжнє табу. Все через те, що в ній міститься багато кислоти, яка негативно впливає на слизову шлунка. Інколи з’ївши навіть дуже невелику порцію капусти можна отримати болі в шлунку та загострення гастриту. Які ще проблеми зі здоров’ям може провокувати квашена капуста?

Обережними варто бути гіпертонікам

При приготуванні квашеної капусти до неї додають багато солі. Це погано для людей, які мають проблеми з нирками або часто страждають від високого артеріального тиску.

«Квашена капуста може спричинити посилення ниркової недостатності. Будь-які патології з боку нирок, що супроводжуються зниженням їхньої функціональної активності, є протипоказанням. Великі обсяги органічних кислот, що містяться в капусті, посилюють вираженість симптомів», — попередила лікар терапевт Оксана Пузаченко.

Помірно їсти капусту потрібно алергікам

Тим хто часто страждає від харчових алергій варто обережно куштувати квашену капусту та інші продукти, які пройшли бродіння. Ферменти, які під час нього виділяються можуть викликати алергію. Якщо ви помітили незвичні симптоми, як от висипання, чи свербіж, негайно припиніть їсти капусту та для початку випийте щось проти алергії.

Капуста пошкоджує зубну емаль

Ну і наостанок, часте вживання квашеної капусти може спровокувати проблеми з зубами. Кислота, яка є в капусті, негативно впливає на зубну емаль. Після кожного вживання квашеної капусти потрібно, як мінімум ретельно почистити зуби.