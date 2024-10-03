Доставка газа в 2025 году: стало известно как изменится стоимость услуги

«ГазПравда» напомнила о важности передачи показаний газового счетчика в начале октября. От объема потребленного газа за последний газовый год зависит стоимость услуги по распределению газа в следующем году. Хотя тарифы на распределение не меняются, сумма в платежке может отличаться из-за изменения объема потребления. Поэтому своевременная передача показаний счетчика важна для корректного начисления.

Чем меньше газа вы потребили за последний год, тем меньше заплатите за его доставку. Поэтому вовремя передайте показатели счетчика в октябре, чтобы получить точный расчет и не переплачивать.

Как посчитать стоимость доставки газа на 2025 год самостоятельно

Рассчитать платежку за доставку газа на следующий год очень просто. Возьмите количество кубов газа, которое вы потребили с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Умножьте это число на тариф, который вам сообщил газопоставщик. Полученную сумму поделите на 12 – и вы узнаете, сколько нужно платить ежемесячно за доставку газа с 1 октября 2024 года.

Что еще нужно знать о доставке газа

Добавим, что для подсчета стоимости транспортировки следует использовать ту же стоимость транспортировки кубометра, что и в 2024 году. Во время действия военного положения стоимость транспортировки голубого топлива не изменится.

Стоимость самого газа тоже пока остается неизменной. В начале полномасштабной войны правительство Украины обещало не повышать стоимость газа и тепла до завершения действия военного положения и еще шесть месяцев после. И это отличная новость. Однако неизвестно, будет ли ситуация такой на самом деле.

Напомним, что летом этого года в Украине чуть ли не вдвое выросла стоимость электроэнергии. Очередное повышение стоимости света возможно уже этой весной, то есть после завершения отопительного сезона. Если ситуация будет сложной и враг начнет наносить удар по газораспределительным системам, то с большой вероятностью стоимость газа и его транспортировки могут пересмотреть заблаговременно.