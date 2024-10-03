Доставка газу у 2025 році: стало відомо як зміниться вартість послуги

“ГазПравда” нагадала про важливість передачі показників газового лічильника на початку жовтня. Від об’єму спожитого газу за останній газовий рік залежить вартість послуги з розподілу газу у наступному році. Хоча тарифи на розподіл не змінюються, сума у платіжці може відрізнятися через зміну об’єму споживання. Тому своєчасна передача показників лічильника є важливою для коректного нарахування.

Чим менше газу ви спожили за останній рік, тим менше заплатите за його доставку. Тож вчасно передайте показники лічильника у жовтні, щоб отримати точний розрахунок і не переплачувати.

Як порахувати вартість доставки газу на 2025 рік самостійно

Розрахувати платіжку за доставку газу на наступний рік дуже просто. Візьміть кількість кубів газу, яку ви спожили з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року. Помножте це число на тариф, який вам повідомив газопостачальник. Отриману суму поділіть на 12 – і ви дізнаєтеся, скільки потрібно платити щомісяця за доставку газу з 1 жовтня 2024 року.

Що ще потрібно знати про доставку газу

Додамо, що для підрахунку вартості транспортування слід використовувати ту ж вартість транспортування кубометра, що і в 2024 році. Під час дії воєнного стану вартість транспортування блакитного палива не зміниться.

Вартість самого газу теж поки залишається незмінною. На початку повномасштабної війни уряд України обіцяв не підвищувати вартість газу та тепла до завершення дії воєнного стану та ще шість місяців після. І це чудова новина. Однак невідомо, чи буде ситуація такою насправді.

Нагадаємо, що влітку цього року в Україні ледь не вдвічі зросла вартість електроенергії. Чергове підвищення вартості світла можливе вже цієї весни, тобто після завершення опалювального сезону. Якщо ситуація буде складною і ворог почне завдавати удару по газорозподільних системах, то є великою ймовірністю вартість газу та його транспортування можуть переглянути завчасно.