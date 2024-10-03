Новини

Кто может получить бронь от мобилизации в Украине с октября 2024 года: перечень профессий

Yulia03.10.2024

Получить бронь с октября смогут не все. В ЗУ №10449, вступивший в силу в мае 2024, четко регулирует правила мобилизации и отсрочки. Подробно о важных изменениях читайте ниже. 

Кто получит бронь в 2024 году

Под бронирование подпадают представители таких профессий. 

В тему
  • Работники оборонно-промышленного комплекса — производство оружия, техники, боеприпасов.
  • Энергетики — обеспечение бесперебойной работы энергосистем.
  • Коммунальщики — особенно в регионах, пострадавших от боевых действий.
  • IT-специалисты — разработка и поддержка критических информационных систем.
  • Медики — оказание медицинской помощи.
  • Транспортники — обеспечение логистики и перевозок.
  • Государственные служащие — выполнение важных государственных функций.
  • Культурные деятели — сохранение культурного наследия.
  • Правоохранители и спасатели —  обеспечение общественного порядка и ликвидация последствий катастроф.
  • Предприятия, производящие товары для нужд армии и/или ремонтирующие товары военного назначения. 
  • Предприятия, выполняющие мобилизационные задачи. 

Добавим, что с 1 октября броню от мобилизации на год могут получить работники критически важных предприятий: энергетики, коммунальщики, IT-специалисты, оборонные предприятия, организации, оказывающие гуманитарную помощь, и спортивные учреждения. Для других предприятий бронирование возможно на 6 месяцев и только для 50% сотрудников. Это касается компаний, которые обеспечивают функционирование коммуникаций, инноваций для обороны и строительство фортификационных сооружений.

Как получить бронь от мобилизации?

Процедура бронирования осуществляется предприятиями критической инфраструктуры и государственными органами. Для получения бронирования нужно соответствовать определенным параметрам. 

  • Работник должен находиться на воинском учете.
  • Необходим официальный трудовой договор.
  • Для ФЛП бронирование не предусмотрено, но возможна отсрочка при определенных условиях.
  • Периодически нужно обновлять данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Наличие брони не освобождает от необходимости обновления данных в ТЦК и СП, но прохождение медицинской комиссии может не понадобиться. Бронь предоставляется на полгода или год, после чего ее нужно продолжать.

Как оформить бронь от мобилизации?

Процедура оформления брони довольно проста и состоит из нескольких этапов

  1. Предприятие должно соответствовать определенным критериям, например, быть стратегически важным для экономики.
  2. Руководитель предприятия подает список сотрудников для бронирования через портал «Дія» или в бумажном виде. Нужно указать данные о работнике – реквизиты военно-учетного документа, военно-учетную специальность и дату последнего обновления данных. 
  3. Государственные органы рассматривают заявку и принимают решение.
  4. О результатах рассмотрения заявки предприятие получает уведомление. 

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Yulia03.10.2024
Back to top button