Кто может получить бронь от мобилизации в Украине с октября 2024 года: перечень профессий
Получить бронь с октября смогут не все. В ЗУ №10449, вступивший в силу в мае 2024, четко регулирует правила мобилизации и отсрочки. Подробно о важных изменениях читайте ниже.
Кто получит бронь в 2024 году
Под бронирование подпадают представители таких профессий.
- Работники оборонно-промышленного комплекса — производство оружия, техники, боеприпасов.
- Энергетики — обеспечение бесперебойной работы энергосистем.
- Коммунальщики — особенно в регионах, пострадавших от боевых действий.
- IT-специалисты — разработка и поддержка критических информационных систем.
- Медики — оказание медицинской помощи.
- Транспортники — обеспечение логистики и перевозок.
- Государственные служащие — выполнение важных государственных функций.
- Культурные деятели — сохранение культурного наследия.
- Правоохранители и спасатели — обеспечение общественного порядка и ликвидация последствий катастроф.
- Предприятия, производящие товары для нужд армии и/или ремонтирующие товары военного назначения.
- Предприятия, выполняющие мобилизационные задачи.
Добавим, что с 1 октября броню от мобилизации на год могут получить работники критически важных предприятий: энергетики, коммунальщики, IT-специалисты, оборонные предприятия, организации, оказывающие гуманитарную помощь, и спортивные учреждения. Для других предприятий бронирование возможно на 6 месяцев и только для 50% сотрудников. Это касается компаний, которые обеспечивают функционирование коммуникаций, инноваций для обороны и строительство фортификационных сооружений.
Как получить бронь от мобилизации?
Процедура бронирования осуществляется предприятиями критической инфраструктуры и государственными органами. Для получения бронирования нужно соответствовать определенным параметрам.
- Работник должен находиться на воинском учете.
- Необходим официальный трудовой договор.
- Для ФЛП бронирование не предусмотрено, но возможна отсрочка при определенных условиях.
- Периодически нужно обновлять данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Наличие брони не освобождает от необходимости обновления данных в ТЦК и СП, но прохождение медицинской комиссии может не понадобиться. Бронь предоставляется на полгода или год, после чего ее нужно продолжать.
Как оформить бронь от мобилизации?
Процедура оформления брони довольно проста и состоит из нескольких этапов
- Предприятие должно соответствовать определенным критериям, например, быть стратегически важным для экономики.
- Руководитель предприятия подает список сотрудников для бронирования через портал «Дія» или в бумажном виде. Нужно указать данные о работнике – реквизиты военно-учетного документа, военно-учетную специальность и дату последнего обновления данных.
- Государственные органы рассматривают заявку и принимают решение.
- О результатах рассмотрения заявки предприятие получает уведомление.
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