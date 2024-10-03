Кто может получить бронь от мобилизации в Украине с октября 2024 года: перечень профессий

Получить бронь с октября смогут не все. В ЗУ №10449, вступивший в силу в мае 2024, четко регулирует правила мобилизации и отсрочки. Подробно о важных изменениях читайте ниже.

Кто получит бронь в 2024 году

Под бронирование подпадают представители таких профессий.

Работники оборонно-промышленного комплекса — производство оружия, техники, боеприпасов.

Энергетики — обеспечение бесперебойной работы энергосистем.

Коммунальщики — особенно в регионах, пострадавших от боевых действий.

IT-специалисты — разработка и поддержка критических информационных систем.

Медики — оказание медицинской помощи.

Транспортники — обеспечение логистики и перевозок.

Государственные служащие — выполнение важных государственных функций.

Культурные деятели — сохранение культурного наследия.

Правоохранители и спасатели — обеспечение общественного порядка и ликвидация последствий катастроф.

Предприятия, производящие товары для нужд армии и/или ремонтирующие товары военного назначения.

Предприятия, выполняющие мобилизационные задачи.

Добавим, что с 1 октября броню от мобилизации на год могут получить работники критически важных предприятий: энергетики, коммунальщики, IT-специалисты, оборонные предприятия, организации, оказывающие гуманитарную помощь, и спортивные учреждения. Для других предприятий бронирование возможно на 6 месяцев и только для 50% сотрудников. Это касается компаний, которые обеспечивают функционирование коммуникаций, инноваций для обороны и строительство фортификационных сооружений.

Как получить бронь от мобилизации?

Процедура бронирования осуществляется предприятиями критической инфраструктуры и государственными органами. Для получения бронирования нужно соответствовать определенным параметрам.

Работник должен находиться на воинском учете.

Необходим официальный трудовой договор.

Для ФЛП бронирование не предусмотрено, но возможна отсрочка при определенных условиях.

Периодически нужно обновлять данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Наличие брони не освобождает от необходимости обновления данных в ТЦК и СП, но прохождение медицинской комиссии может не понадобиться. Бронь предоставляется на полгода или год, после чего ее нужно продолжать.

Как оформить бронь от мобилизации?

Процедура оформления брони довольно проста и состоит из нескольких этапов