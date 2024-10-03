Хто може отримати бронь від мобілізації в Україні з жовтня 2024 року: перелік професій

Отримати бронювання з жовтня зможуть не всі. в ЗУ №10449, що набув чинності в травні 2024, чітко регулює правила мобілізації та відстрочки. Детально про важливі зміни читайте нижче.

Хто отримає бронь в 2024

Під бронювання підпадають представники таких професій.

Працівники оборонно-промислового комплексу — виробництво зброї, техніки, боєприпасів.

Енергетики — забезпечення безперебійної роботи енергосистем.

Комунальники — особливо в регіонах, що постраждали від бойових дій.

IT-спеціалісти — розробка та підтримка критичних інформаційних систем.

Медики — надання медичної допомоги.

Транспортники — забезпечення логістики та перевезень.

Державні службовці — виконання важливих державних функцій.

Культурні діячі — збереження культурної спадщини.

Правоохоронці та рятувальники — забезпечення громадського порядку та ліквідація наслідків катастроф.

Підприємства, що виробляють товари для потреб армії та/або ремонтують товари військового призначення.

Підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Додамо, що з 1 жовтня броню від мобілізації на рік можуть отримати працівники критично важливих підприємств: енергетики, комунальники, IT-спеціалісти, оборонні підприємства, організації, що надають гуманітарну допомогу, та спортивні установи. Для інших підприємств бронювання можливе на 6 місяців і лише для 50% співробітників. Це стосується компаній, які забезпечують функціонування комунікацій, інновацій для оборони та будівництво фортифікаційних споруд.

Як отримати броню від мобілізації?

Процедура бронювання здійснюється підприємствами критичної інфраструктури та державними органами. Для отримання бронювання потрібно відповідати певним параметрам.

Працівник має перебувати на військовому обліку.

Необхідний офіційний трудовий договір.

Для ФОПів бронювання не передбачено, але можлива відстрочка за певних умов.

Періодично потрібно оновлювати дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Наявність броні не звільняє від необхідності оновлення даних у ТЦК та СП, але проходження медичної комісії може не знадобитися. Бронь надається на пів року чи рік, після чого її потрібно продовжувати.

Як оформити бронь від мобілізації?

Процедура оформлення броні доволі проста та складається з кількох етапів