Для пенсіонерів підготували низку неприємних новин: багатьом стане дуже скрутно

Українські пенсіонери мають найменші пенсії серед усіх європейських країн. При тому, що ціни на продукти в Україні подекуди вищі ніж у тій же Польщі. Через війну інфляція продовжується, а от пенсії та інші соціальні виплати збільшувати ніхто не квапиться. Ба більше, стало відомо, що через катастрофічний брак бюджетних коштів у 2025 році розмір мінімальної пенсії буде заморожено. Це означає, що протягом наступного року все дорожчатиме, а люди й надалі отримуватимуть 2 361 гривню, або й ще менше якщо мова про соціальну допомогу, яка варіюється в межах 2000 гривень.

В бюджет закладено менше коштів ніж на цей і минулий роки

На 2025 рік, на соціальні витрати планують виділити 419 мільярдів гривень, тоді як цього року ця сума була трішки більшою ніж 483 мільярди. А у 2023 році було закладено до бюджету майже 480 мільярдів.

“Це вимушена ситуація. Напевно, не змогли компенсувати катастрофічний дефіцит бюджету і вимушені були йти на ці кроки. Якщо у 2025-му раптом буде якийсь резерв, можливо, будуть незаплановано підвищувати стандарти. Все залежатиме від ситуації на фронті”, – розповідає завідувачка відділу дослідження якості життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Людмила Черенько.

Пенсія мала б зрости хоча б на 500 гривень

Враховуючи той рівень інфляції, який ми зараз можемо спостерігати і який нікуди не дінеться у 2025 році, пенсії мали б підвищити як мінімум до 2700 гривень. Це для того, щоб люди могли, бодай жити так, як вони живуть зараз. Проте пенсії заморозять, а отже люди стануть в рази біднішими.

“Зрозуміло, що коли тривалий час йде таке обмеження населення в будь-яких потребах крім суто фізіологічних, накопичується дуже багато проблем. Це, зокрема, несвоєчасне отримання медичних послуг, а також елементарні побутові проблеми. Звичайно, це серйозна ситуація. Головне – щоб вистачало на фізіологічне виживання. Дані показують, що в 2023-му порівняно з 2021-м зросла майже в 7 разів кількість тих, у кого доходи нижчі від офіційного прожиткового мінімуму“, – каже Черенько.

Ще невтішні новини для тих пенсіонерів, які мають статус ВПО, або тих, які з якихось причин не отримували пенсію впродовж року. Уряд буде повертати собі кошти, якщо особа не знімає пенсію з пенсійного банківського рахунку протягом року. Також пенсію не нараховуватимуть тим ВПО, які не пройшли верифікацію.