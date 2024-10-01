Эксперты рассказали о «гимнастике» для смартфона: что нужно делать раз в месяц

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что батарея вашего смартфона может нуждаться в своеобразной «гимнастике»? Оказывается, раз в месяц стоит проводить процедуру, которую можно назвать «тренировкой» аккумулятора.

Почему это необходимо?

Современные литий-ионные батареи, которыми оснащены наши смартфоны, имеют определенную особенность: со временем они могут «забывать» свою реальную емкость. Это означает, что индикатор заряда может показывать неточную информацию. Например, батарея может разрядиться быстрее, чем вы ожидали, или же, наоборот, смартфон проработает дольше, чем обычно.

Как «тренировать» батарею?

Достаточно выполнить простую инструкцию.

Полная разрядка. Раз в месяц полностью разрядите свой смартфон до автоматического выключения. Не стоит останавливаться на 10% или 20%.

Полная зарядка. После полного разряда подключите смартфон к зарядке и заряжайте его до 100%. Не выключайте зарядку, пока индикатор не покажет, что батарея полностью заряжена.

Регулярность. Эту процедуру рекомендуется проводить примерно раз в месяц.

Почему это работает?

Такой цикл «разрядка-зарядка» помогает «перекалибровать» батарею. Смартфон «запомнит» свою максимальную емкость, и индикатор заряда начнет показывать более точные данные.

Кроме того, правильная эксплуатация батареи может увеличить ее срок службы. «Тренировка» батареи может помочь оптимизировать энергопотребление смартфона.

И еще, слишком частая полная разрядка может негативно повлиять на батарею. Лучше придерживаться рекомендованного баланса 80-20. То есть не позволять уровню заряда опускаться ниже 20% и не заряжать телефон выше 80%. Так батарея не считает, что пройден полный цикл зарядки-разрядки. А это означает более длительную работу аккумуляторной батареи.

Многие современные смартфоны имеют встроенные системы управления батареей, которые автоматически оптимизируют ее работу. В таких случаях «тренировки» могут быть не такими важными. Хотя это точно не лишняя процедура.