Експерти розповіли про “гімнастику” для смартфона: що потрібно робити раз на місяць

Ви коли-небудь замислювалися над тим, що батарея вашого смартфона може потребувати своєрідної “гімнастики”? Виявляється, раз на місяць варто проводити процедуру, яку можна назвати “тренуванням” акумулятора.

Чому це необхідно?

Сучасні літій-іонні батареї, якими оснащені наші смартфони, мають певну особливість: з часом вони можуть “забувати” свою реальну ємність. Це означає, що індикатор заряду може показувати неточну інформацію. Наприклад, батарея може розрядитися швидше, ніж ви очікували, або ж, навпаки, смартфон пропрацює довше, ніж зазвичай.

Як “тренувати” батарею?

Достатньо виконати просту інструкціїю.

Повна розрядка. Раз на місяць повністю розрядіть свій смартфон до автоматичного вимкнення. Не варто зупинятися на 10% або 20%. Повна зарядка. Після повного розряду підключіть смартфон до зарядки і заряджайте його до 100%. Не вимикайте зарядку, поки індикатор не покаже, що батарея повністю заряджена. Регулярність. Цю процедуру рекомендується проводити приблизно раз на місяць.

Чому це працює?

Такий цикл “розрядка-зарядка” допомагає “перекалібрувати” батарею. Смартфон “запам’ятає” свою максимальну ємність, і індикатор заряду почне показувати більш точні дані.

Крім того, правильна експлуатація батареї може збільшити її термін служби. “Тренування” батареї може допомогти оптимізувати енергоспоживання смартфона.

І ще, занадто часта повна розрядка може негативно вплинути на батарею. Краще дотримуватися рекомендованого балансу 80-20. Тобто не дозволяти рівню заряду опускатися нижче 20% та не заряджати телефон вище 80%. Так батарея не вважає, що пройдено повний цикл зарядки-розрядки. А це означає тривалішу роботу акумуляторної батареї.

Багато сучасних смартфонів мають вбудовані системи управління батареєю, які автоматично оптимізують її роботу. У таких випадках “тренування” можуть бути не такими важливими. Хоча це точно не зайва процедура.