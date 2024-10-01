Стало відомо, чи продовжуватиме Ощадбанк термін дії протермінованих карток

Під час війни українські банки почали практикувати нові умови обслуговування клієнтів. Зокрема, вони автоматично продовжують термін дії тих, карток які вже протерміновані. Тобто тепер, ваша картка й надалі залишається дійсною, і ви можете спокійно знімати з неї готівку, здійснювати, чи приймати платежі, розраховуватись в магазині тощо. Недоступною стають лише онлайн-оплати, однак для таких цілей можна відкрити цифрову картку у банківському мобільному додатку. І поки всі банки вкотре продовжили термін дії карточок, клієнти Ощадбанку ще не знали, чи торкнеться це і їх. Та днями стало відомо, що так. Ощадбанк вкотре автоматично продовжив дію всіх карток і тепер вони діятимуть до 31 грудня 2024 року.

Що треба знати клієнтам Ощадбанку?

Автоматично продовжують тільки ті картки, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року. Тобто за період повномасштабного вторгнення. Банки автоматично продовжують термін дії карток, тому що багато людей просто не мають можливості з’явитися у відділення, щоб перевипустити картку. В Україні така картка має майже той самий функціонал, що й звичайна (окрім інтернет-оплат). А от закордоном обмежень трохи більше.

Якщо ваша картка протермінована, ви не зможете зняти готівку в іноземному банкоматі. Також ви не зможете користуватися іноземними сервісами для переказу коштів. Само собою для вас будуть недоступні онлайн-покупки, а закордоном це дуже поширена практика. Також ви не завжди зможете розрахуватися своєю карткою у магазинах, адже у деяких торгових мережах встановлені термінали, які зчитують термін дії пластика. В такому випадку доречно відкрити новий рахунок, або замовити перевипуск картки. Багато банків вже займаються доставкою своїх карточок закордон.