Наказание будет суровым: что ожидает мужчин без военного билета

С 18 мая 2024 года все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет или временное удостоверение. Это новое правило введено в Украине для усиления воинского учета.

Почему это важно?

Военный билет — это ваш официальный документ, который подтверждает вашу принадлежность к воинскому учету и содержит важную информацию о вашей физической пригодности.

Какие штрафы грозят за отсутствие документа?

Если вас остановит полиция или работник ТЦК и вы не сможете предъявить военный билет, вам грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Это довольно существенная сумма, поэтому не пренебрегайте этим документом.

Когда нужно получить новый военный билет

Получить новый документ нужно в нескольких ситуациях.

Первая постановка на воинский учет. Если вы впервые становитесь на воинский учет (как призывник, военнообязанный или резервист), вам обязательно выдадут новый военный билет.

Отсутствие документа. Если вы достигли призывного возраста до 18 мая 2024 года, но по каким-то причинам не получили военный билет, необходимо его оформить.

Изменение категории годности. Если ваша категория годности к военной службе изменилась (например, из-за болезни), необходимо внести соответствующие изменения в документ.

Отсутствие места для записей. Когда в вашем военном билете закончилось место для внесения новых записей, необходимо получить новый документ.

Неточные данные. Если информация в вашем военном билете не соответствует данным в Едином государственном реестре, необходимо внести соответствующие коррективы.

Утрата документа. В случае утери военного билета необходимо оформить дубликат.

Если вы потеряли свой документ или в нем указана некорректная информация, вам необходимо получить дубликат.

Также сменить военный билет нужно при смене семейного положения, места жительства или категории годности к военной службе.

Куда обращаться за получением или заменой военного билета?

По всем вопросам, связанным с военным учетом, обращайтесь в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.