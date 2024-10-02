Покарання буде суворим: що очікує чоловіків без військового квитка

З 18 травня 2024 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення. Це нове правило введено в Україні задля посилення військового обліку.

Чому це важливо?

Військовий квиток — це ваш офіційний документ, який підтверджує вашу приналежність до військового обліку та містить важливу інформацію про вашу фізичну придатність.

Які штрафи загрожують за відсутність документа?

Якщо вас зупинить поліція або працівник ТЦК і ви не зможете пред’явити військовий квиток, вам загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Це досить суттєва сума, тому не нехтуйте цим документом.

Коли потрібно отримати новий військовий квиток

Отримати новий документ потрібно в кількох ситуаціях.

Перша постановка на військовий облік. Якщо ви вперше стаєте на військовий облік (як призовник, військовозобов’язаний або резервіст), вам обов’язково видадуть новий військовий квиток.

Відсутність документа. Якщо ви досягли призовного віку до 18 травня 2024 року, але з якихось причин не отримали військовий квиток, необхідно його оформити.

Зміна категорії придатності. Якщо ваша категорія придатності до військової служби змінилася (наприклад, через хворобу), необхідно внести відповідні зміни до документа.

Відсутність місця для записів. Коли у вашому військовому квитку закінчилося місце для внесення нових записів, необхідно отримати новий документ.

Неточні дані. Якщо інформація у вашому військовому квитку не відповідає даним в Єдиному державному реєстрі, необхідно внести відповідні корективи.

Втрата документа. У разі втрати військового квитка необхідно оформити дублікат.

Якщо ви втратили свій документ або в ньому зазначена некоректна інформація, вам необхідно отримати дублікат.

Також змінити військовий квиток потрібно при зміні сімейного стану, місця проживання або категорії придатності до військової служби.

Куди звертатися за отриманням або заміною військового квитка?

За всіма питаннями, пов’язаними з військовим обліком, звертайтесь до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.