Почему стоит заряжать смартфон до 50%, а не до 100%?

Большинство людей привыкли заряжать свои смартфоны до 100%. Однако, такой подход не всегда является лучшим для сохранения здоровья батареи. Давайте рассмотрим когда лучше останавливаться на 50% заряда.

Когда заряжать до 50%?

Есть несколько ситуаций, когда не стоит заряжать телефон на полную.

Если вы планируете надолго отложить смартфон, зарядите его до 50% и отключите от сети. Это поможет сохранить заряд батареи на более длительный период.

Если вы хотите максимально продлить срок службы аккумулятора, старайтесь поддерживать уровень заряда в диапазоне 20-80%.

Почему именно 50%, а не 60% или 70%?

Причин есть сразу несколько.

Сохранение емкости батареи. Современные литий-ионные аккумуляторы лучше всего сохраняют свою емкость при частичных циклах зарядки. Заряжая до 50%, вы уменьшаете количество полных циклов «разряд-заряд», что продлевает срок службы батареи.

Уменьшение нагрузки. Частая зарядка до 100% и длительное пребывание смартфона под напряжением могут привести к перегреву аккумулятора и его преждевременному износу.

Экономия времени. Если вам не нужен полностью заряженный смартфон на ближайшее время, нет смысла тратить время на зарядку до 100%.

Что еще важно знать

И напоследок, несколько полезных советов.

Не разряжайте батарею полностью. Глубокая разрядка также негативно влияет на срок службы аккумулятора.

Избегайте экстремальных температур. Не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами или в слишком холодном помещении. Когда на улице мороз, лучше кладите телефон в карман и старайтесь не пользоваться им на улице.

Используйте оригинальное зарядное устройство. Некачественные зарядки могут нести серьезную опасность.

Напомним, ранее украинцев предостерегали не прокалывать аккумуляторную батарею телефона, которая вздулась. Это грозит взрывом, особенно, если после такой «процедуры» поставить телефон на зарядку. Испорченную батарею нужно срочно заменить. При чем работу лучше доверить мастеру. В современных смартфонах батарея зафиксирована и для ее замены нужны специальные навыки и инструменты.