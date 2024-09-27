Чому варто заряджати смартфон до 50%, а не до 100%

Більшість людей звикли заряджати свої смартфони до 100%. Однак, такий підхід не завжди є найкращим для збереження здоров’я батареї. Розгляньмо коли краще зупинятися на 50% заряду.

Коли заряджати до 50%?

Є кілька ситуацій, коли не варто заряджати телефон на повну.

Якщо ви плануєте надовго відкласти смартфон, зарядіть його до 50% і відключіть від мережі. Це допоможе зберегти заряд батареї на більш тривалий період.

Якщо ви хочете максимально продовжити термін служби акумулятора, старайтесь підтримувати рівень заряду в діапазоні 20-80%.

Чому саме 50%, а не 60% чи 70%?

Причин є одразу кілька.

Збереження ємності батареї. Сучасні літій-іонні акумулятори найкраще зберігають свою ємність при часткових циклах зарядки. Заряджаючи до 50%, ви зменшуєте кількість повних циклів “розряд-заряд”, що продовжує термін служби батареї.

Зменшення навантаження. Часта зарядка до 100% і тривале перебування смартфона під напругою можуть призвести до перегріву акумулятора та його передчасного зносу.

Економія час. Якщо вам не потрібен повністю заряджений смартфон на найближчий час, немає сенсу витрачати час на зарядку до 100%.

Що ще важливо знати

І наостанок, кілька корисних порад.

Не розряджайте батарею повністю. Глибока розрядка також негативно впливає на термін служби акумулятора.

Уникайте екстремальних температур. Не залишайте смартфон під прямими сонячними променями чи в надто холодному приміщенні. Коли на вулиці мороз, краще кладіть телефон до кишені та старайтеся не користуватися ним на вулиці.

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій. Неякісні зарядки можуть нести серйозну небезпеку.

Нагадаємо, раніше українців застерігали не проколювати акумуляторну батарею телефона, яка здулася. Це загрожує вибухом, особливо, якщо після такої “процедури” поставити телефон на зарядку. Зіпсовану батарею потрібно терміново замінити. При чому роботу краще довірити майстрові. В сучасних смартфонах батарея зафіксована і для її заміни потрібні спеціальні навички та інструменти.