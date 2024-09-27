Від імені ДСНС розсилають жахливі фейки: українців просять бути уважними

Інформаційна війна ймовірно така ж активна, як та що відбувається на фронті. Розхитувати моральний дух населення, сіяти паніку та зневіру, провокувати людей на необдумані дії — все це завдання, які отримують російські боти. Й частково їм це вдається. Наприклад, зараз відбувається масова розсилка смс повідомлень на мессенджері українців начебто від ДСНС. В повідомленнях зазвичай йдеться про те, що організація попереджає громадян про довготривалі відключення світла та води. Наприклад, остання хвиля повідомлень була націлена на мешканців Сумщини. Людям прийшли смс начебто від ДСНС, що у зв’язку з масованими ударами росіян по Сумщині в області на три тижні зникне світло та вода.

ЦПД при РНБО кажуть, що це фейк

У Центрі протидії інформації при РНБО поспішають заспокоїти населення й наголосити, що це черговий фейк мета якого пригнітити моральний дух громадян.

“Верифікувавши інформацію в ДСНС України, Центр повідомляє, що подібні повідомлення є фейковими, а ДСНС не займалася такою розсилкою. Крім того, акаунти, з яких надсилаються ці повідомлення, видаляються через декілька годин, що вказує на організовану дезінформаційну кампанію”, – повідомили фахівці ЦПД.

Де шукати правдиву інформацію?

Якщо ви отримали повідомлення з подібним вмістом, не потрібно одразу панікувати, чи тим паче розсилати це смс знайомим та близьким, тим самим допомагаючи ворогу його поширити. В першу чергу потрібно перевірити офіційні сайти цих організацій від яких приходить сповіщення. На кожному сайті є номери телефонів за якими можна зателефонувати та уточнити, чи правдивою є ця інформація. Загалом всі актуальні новини про інформацію у власному регіоні варто шукати на сайтах офіційних організацій. Читайте лише перевірені джерела та зберігайте спокій.