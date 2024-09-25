Украинцами придут платежки за проверку газовых сетей: от 50 до 5000 гривен

В Украине началась масштабная кампания по проверке внутридомовых газовых сетей. Цель такой проверки — обеспечить безопасность пользования газом и предотвратить возможные аварии.

Многие дома в Украине эксплуатируют газовое оборудование годами без надлежащего технического обслуживания. Это приводит к износу деталей, появлению трещин и других повреждений, которые могут вызвать утечку газа и создать угрозу взрыва.

Во время проверки специалисты осматривают газовые трубы, соединения, счетчики и другое оборудование. Особое внимание уделяют местам, где были проведены самовольные работы без разрешения соответствующих служб.

Что будет, если выявлены нарушения?

Если во время проверки выявят нарушения правил безопасности, владельцам квартир придется устранить их за собственный счет. Кроме того, возможен перерасчет платежек за газ, поскольку использование газа с нарушениями правил является незаконным.

Стоимость проверки зависит от количества квартир в доме, возраста дома и сложности работ. В среднем, платежка за проверку может составлять от 50 до 5000 гривен в год с одной квартиры. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого дома. Все жители должны получить квитанции о сумме или решить это в рамках ОСМД.

Владельцы квартир могут самостоятельно выбрать компанию, которая будет осуществлять техническое обслуживание газового оборудования. Если же они не выберут исполнителя, то автоматически станут клиентами компании, которая предоставляет такие услуги в их регионе.

Важно помнить несколько нюансов.

Проверка газового оборудования является обязательной процедурой.

Отказ от проверки может привести к опасным ситуациям.

Стоимость проверки зависит от многих факторов.

Владельцы квартир имеют право выбрать исполнителя работ.

Проверка газового оборудования является важным мероприятием, которое позволяет обеспечить безопасность пользования газом. Владельцам квартир рекомендуется своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования и соблюдать правила безопасности при пользовании газом.