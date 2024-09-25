Українцями прийдуть платіжки за перевірку газових мереж: від 50 до 5000 гривень

В Україні розпочалась масштабна кампанія з перевірки внутрішньобудинкових газових мереж. Мета такої перевірки — забезпечити безпеку користування газом та запобігти можливим аваріям.

Багато будинків в Україні експлуатують газове обладнання роками без належного технічного обслуговування. Це призводить до зношування деталей, появи тріщин та інших пошкоджень, які можуть спричинити витік газу та створити загрозу вибуху.

Під час перевірки фахівці оглядають газові труби, з’єднання, лічильники та інше обладнання. Особливу увагу приділяють місцям, де були проведені самовільні роботи без дозволу відповідних служб.

Що буде, якщо виявлені порушення?

Якщо під час перевірки виявлять порушення правил безпеки, власникам квартир доведеться усунути їх за власний рахунок. Крім того, можливий перерахунок платіжок за газ, оскільки використання газу з порушеннями правил є незаконним.

Вартість перевірки залежить від кількості квартир у будинку, віку будинку та складності робіт. В середньому, платіжка за перевірку може становити від 50 до 5000 гривень на рік з однієї квартири. Вартість розраховується індивідуально для кожного будинку. Всі мешканці повинні отримати квитанції про суму чи вирішити це в рамках ОСББ.

Власники квартир можуть самостійно вибрати компанію, яка здійснюватиме технічне обслуговування газового обладнання. Якщо ж вони не виберуть виконавця, то автоматично стануть клієнтами компанії, яка надає такі послуги в їхньому регіоні.

Важливо пам’ятати кілька нюансів.

Перевірка газового обладнання є обов’язковою процедурою.

Відмова від перевірки може призвести до небезпечних ситуацій.

Вартість перевірки залежить від багатьох факторів.

Власники квартир мають право обрати виконавця робіт.

Перевірка газового обладнання є важливим заходом, який дозволяє забезпечити безпеку користування газом. Власникам квартир рекомендується своєчасно проводити технічне обслуговування газового обладнання та дотримуватися правил безпеки при користуванні природним газом.