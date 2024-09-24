Часть мужчин может выдохнуть: в Украине решили ослабить мобилизацию

Появилась важная информация для военнообязанных мужчин, которым больше 50 лет, а также для юношей, которым еще не исполнилось 25 лет. В обоих случаях ТЦК больше не имеют права принудительно мобилизовывать таких лиц. То есть это означает, что мужчины, которым меньше 25 лет, или более 50 лет, не имеют права насильно толкать в автобус и вести в военкомат. Такие случаи, к сожалению, происходят на улицах украинских городов ежедневно и регулярно. Теперь принудительная “бусификация” больше не касается этих возрастов, однако остается актуальной для военнообязанных, которым от 25 до 49 лет.

Подобная директива уже поступила во все ТЦК

Соответствующая директива поступила во все ТЦК 19 сентября 2024 года, то есть нововведения уже актуальны и вступили в силу. Об этом официально сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

То есть теперь тех, кому меньше 25 лет (в том числе ограниченно пригодных) могут мобилизовать только с письменного согласия. А тех, кому 50+ по отдельному мобилизационному распоряжению.

“Отдельное мобилизационное распоряжение это означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение ГенШтабом. По указанию всех данных. Какое нужно этому мужчине предъявить. То есть “бусификация” мужчин в возрасте 50-60 запрещается”, — пишет Гончаренко.

Также в информации говорится, что данная директива поступила от Сухопутных войск, что у многих вызвало ряд вопросов.

“Объясняю. Все ТЦК входят в состав Сухопутных войск и соответственно подчиняются их командованию. То есть набор и в ВСУ (включая ВМСУ), и в НГУ, и в ГНСУ и тд осуществляется системой Сухопутных войск. Именно поэтому директива их”, — добавляет Гончаренко.

От мобилизации эти возрастные категории не освобождены

Также, это вовсе не означает, что эти возрастные категории не могут быть мобилизованы. Просто их мобилизация будет происходить более лояльно, с вручением повестки и назначением даты ВЛК, а не принудительной “бусификацией” в любое время суток.