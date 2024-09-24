На кінець року пенсії отримають не всі: в Україні запровадили чергові зміни

В Україні вчергове заговорили про зміни в системі пенсійного забезпечення. З 2024 року для виходу на пенсію потрібно мати більше страхового стажу. Це означає, що не всі українці зможуть отримати пенсію у після досягнення пенсійного віку. Якщо в 60 років у вас менше ніж 35 років стажу, то вийти на пенсію не вдасться.

Що робити, якщо стажу не вистачає?

Для тих, хто не набрав необхідного стажу, держава передбачила соціальну допомогу. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму та доходів сім’ї. Однак, максимальна сума допомоги обмежена. Ще один варіант — купити стаж. Однак далеко не для всіх потрібна сума є підйомною.

Хто може розраховувати на соціальну допомогу замість пенсії

Отримати соціальну допомогу можуть громадяни України, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу. Також на допомогу можуть розраховувати особи з інвалідністю.

Як оформити соціальну допомогу?

Щоб оформити соціальну допомогу, необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання. Для цього потрібно підготувати пакет документів, який включає декларацію про доходи, документи, що підтверджують особу та місце проживання, а також інші документи, що підтверджують стаж чи доходи.

Зазначимо, що українцям потрібно звикати до таких змін. З кожним роком вимоги до страхового стажу будуть зростати. Соціальна допомога – це тимчасовий захід: Її призначають на певний період і можуть переглядати. Експерти рекомендують українцям самостійно піклуватися про свою фінансову безпеку в пенсійному віці. тож варто заощаджувати на майбутнє, а краще почати робити внески до приватних пенсійних фондів. Але зверніть увагу, що співпраця з приватним пенсійним фондом не звільняє від сплати Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України.

Навіть уряд вже неодноразово наголошував на тому, що українці повинні самі дбати про майбутнє. Тож очікувати на покращення рівня життя пенсіонерів зараз не йдеться. І такою ситуація буде мінімум кілька десятків років.