Частина чоловіків може видихнути: в Україні вирішили послабити мобілізацію

З’явилася важлива інформація для військовозобов’язаних чоловіків, яким 50+ років, а також для юнаків, яким ще не виповнилося 25 років. В обох випадках, ТЦК більше не мають права примусово мобілізовувати таких осіб. Тобто це означає, що чоловіків яким менш як 25 років, або більше ніж 50 років не мають права насильно пхати в автобус та вести до військкомату. Такі випадки на жаль відбуваються на вулицях українських міст щоденно та регулярно. Тепер примусова “бусифікація” більше не стосується цих вікових категорій, однак залишається актуальною для військовозобов’язаних, яким від 25 до 49 років.

Подібна директива вже поступила у всі ТЦК

Відповідна директива поступила до всіх ТЦК 19 вересня 2024 року, тобто нововведення вже є актуальними й такими, що набрали чинності. Про це офіційно повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Тобто тепер тих, кому менш як 25 років (в тому числі й обмежено придатних) можуть мобілізувати лише за письмовою згодою. А тих, кому 50+ за окремим мобілізаційним розпорядженням.

“Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження ГенШтабом. З вказування всіх даних. Яке треба цьому чоловіку предʼявити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється”, – пише Гончаренко.

Також в інформації йдеться про те, що дана директива поступила від Сухопутних військ, що у багатьох викликало низку запитань.

“Пояснюю. Всі ТЦК входять до складу Сухопутних військ і відповідно підпорядковуються їх командуванню. Тобто набір і в ЗСУ (включно з ВМСУ), і в НГУ, і в ДПСУ і тд здійснюється системою Сухопутних військ. Саме тому директива їхня”, – додає Гончаренко.

Від мобілізації ці вікові категорії не звільнені

Також, це зовсім не означає, що ці вікові категорії зовсім не можуть бути мобілізовані. Просто їхня мобілізація відбуватиметься відтепер більш лояльно, з врученням повістки та призначенням дати ВЛК, а не примусовою “бусифікацією” у будь-який час доби.