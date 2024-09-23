Грядут массовые проверки счетчиков электроэнергии: кому могут выписать лишние киловатты?

Представители ДТЭК разных регионов сообщили, что к украинцам могут наведываться их работники для проверки счетчика электроэнергии. Такая проверка осуществляется с целью сопоставить данные, которые есть на счетчике с данными, что в последний раз передавал потребитель.

“Это позволяет проанализировать электропотребление и найти ошибки в начислении объемов. Если таковые были“, – объяснили энергетики.

Во время проверки владелец помещения может присутствовать рядом с представителем ДТЭК и наблюдать за процессом фиксации показателей. Также владелец помещения может проверить, какие данные зафиксировал работник. Если у владельца помещения возникли сомнения в том, что работник внес некорректные показатели, он имеет право написать соответствующее заявление, где требовать повторной контрольной проверки.

Могут ли контролеры завышать показатели?

Во время контрольной проверки контролеры не могут завышать показатели, ведь это банально не в интересах компании, которая потом не сможет сделать правильного анализа. Более того, чаще всего теперь показатели фиксируются путем фотографирования счетчика. То есть не прописываются на бумаге вручную. Фотоснимки или видео подработать довольно сложно, так что чисто теоретически контролеры даже не могут неправильно зафиксировать показатели.

“Миф – контроллер завышает/выдумывает данные счетчика. Правда – задача контролера как раз заключается в фиксации фактических данных, чтобы на их основе можно было провести анализ. Ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии”, – говорят представители Днепровского ДТЭК.

Будет ли дорожать электроэнергия?

И еще один актуальный вопрос, который волнует всех украинцев. Будут ли меняться тарифы на электроэнергию, а особенно, если будут и новые обстрелы критической инфраструктуры, а отрасль будет нести новые убытки. Пока в Правительстве заявляют, что тарифы пересматривать не будут.

“Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть, до окончания ОЗУ 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматривать не будут“, – отмечает министр энергетики Герман Галущенко.