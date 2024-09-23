Грядуть масові перевірки лічильників електроенергії: кому можуть виписати зайві кіловати?

Представники ДТЕК різних регіонів повідомили, що до українців можуть навідуватися їхні працівники для перевірки лічильника електроенергії. Така перевірка здійснюється з метою співставити дані, які є на лічильнику з тими даними, які востаннє передавав споживач.

“Це дозволяє проаналізувати електроспоживання та знайти помилки у нарахуванні обсягів. Якщо такі були”, – пояснили енергетики.

Під час перевірки власник помешкання може бути присутнім поруч з представником ДТЕК та спостерігати за процесом фіксації показників. Також власник помешкання може перевірити, які дані зафіксував працівник. Якщо у власника помешкання виникли сумніви щодо того, що працівник вніс некоректні показники він має право написати відповідну заяву, де вимагати повторної контрольної перевірки.

Чи можуть контролери завищувати показники?

Під час контрольної перевірки контролери не можуть завищувати показники, адже це банально не в інтересах компанії, яка не зможе потім зробити правильного аналізу. Ба більше, найчастіше тепер показники фіксуються шляхом фотографування лічильника. Тобто не прописуються на папері вручну. Фотознімки або відео підробити доволі складно, тож чисто теоретично контролери навіть не мають змоги невірно зафіксувати показники.

“Міф – контролер завищує/вигадує дані лічильника. Правда – завдання контролера якраз полягає у фіксації фактичних даних, щоб на їх основі можна було провести аналіз. Адже енергокомпанія сама зацікавлена в правильному нарахуванні обсягів спожитої електроенергії”, – кажуть представники Дніпровського ДТЕК.

Чи дорожчатиме електроенергія?

І ще одне актуальне питання, яке турбує всіх українців. Чи змінюватимуться тарифи на електроенергію, а особливо, якщо будуть й нові обстріли критичної інфраструктури, а відтак галузь нестиме нові збитки. Наразі, в Уряді заявляють, що тарифи переглядати не будуть.

“Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, згідно з Постановою № 632, затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП 2024/25 рр. тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядати не будуть”, – зазначає міністр енергетики Герман Галущенко.