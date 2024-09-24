Telegram почне видавати IP-адреси та номери телефонів порушників

Павло Дуров повідомив про оновлення умов обслуговування та політики конфіденційності в Telegram для “забезпечення їхньої відповідності вимогам по всьому світу”.

Дуров написав: “Щоб ще більше утримати недоброзичливців від зловживання пошуком Telegram, ми оновили наші Умови обслуговування та Політику конфіденційності, забезпечивши їхню одноманітність у всьому світі.

Ми ясно дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам у відповідь на обґрунтовані юридичні запити.

Ці заходи мають відлякати зловмисників. Пошук у Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів. Ми не дозволимо підірвати цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів”.

Павло додав, що пошук у Telegram дає змогу юзерам знаходити загальнодоступні канали та ботів, але цією функцією “також зловживали люди, які пропонують нелегальні товари”.