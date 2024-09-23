Полезный лайфхак: как за одну стирку вернуть цвет и свежесть даже очень старым вещам

Довольно часто перебирая гардероб мы натыкаемся на вещи, которые являются одними из любимых, но выглядят мягко говоря не очень. Со временем даже очень качественные вещи могут терять яркий и насыщенный цвет, тускнеть, неприятно пахнуть и выглядеть просто состаренными. Иногда не остается ничего другого, как просто выбросить такую ​​вещь.

Но в некоторых случаях у вас еще есть возможность подарить вещам новую жизнь. Просто попробуйте применить на практике один лайфхак. Он называется “Правило трех колпачков”.

Что понадобится?

Для восстановления вещей подобным способом не нужно ничего дорогого – можно обойтись подручными средствами. Почти у каждого дома есть уксус, сода и чистая вода. Именно эти три ингредиента нам и понадобятся для обновления цветных вещей. Вот что нужно делать:

Возьмите мерный колпачок от бутылки с кондиционером для одежды и отмерьте один колпачок воды, один соды и один уксуса. Уксус нужно брать обычный 9%. Смешайте все три ингредиента и залейте их в отсек для кондиционера или просто в барабан стиральной машины до одежды, которую будете стирать. Запустите стирку в том цикле, который обычно выбираете для подобных вещей, учитывая их ткань и рекомендации по температуре воды.

После стирки развешайте одежду сушиться естественным способом или высушите ее с помощью сушильной машины (особого значения нет). Вы будете приятно удивлены тем, как будут свежо выглядеть вещи, и какой приятный запах будет чувствоваться. Отметим, что уксус – это отличное антибактериальное средство, а также продукт, нейтрализующий разнообразные запахи. Этот лайфхак также идеально подходит для стирки вещей купленных в секонд хенде. Часто они имеют специфический запах, от которого сложно избавиться. Против этой смеси даже такой запах будет бессилен.