Часть пенсионеров может рассчитывать на прибавку 1500 гривен уже в 2025 году

Украинские пенсионеры ожидают приятные новости: в марте 2025 года планируется индексация пенсий. Это означает, что выплаты для большинства пенсионеров будут пересчитаны в большую сторону. Однако, не все смогут рассчитывать на существенное повышение.

На сколько вырастут пенсии?

По предварительным оценкам, общая индексация пенсий в 2025 году может достичь около 16,95%. Это означает, что пенсии украинцев могут вырасти в среднем на эту сумму. Однако, точный размер повышения для каждого пенсионера будет зависеть от многих факторов, в частности от размера его текущей пенсии и наличия дополнительных надбавок.

Относительно того, кто получит больше, то речь идет о следующих категориях лиц.

Больше всего выигрывают пенсионеры с высокими пенсиями. Чем больше начальная пенсия, тем больше будет сумма индексации. Например, если ваша пенсия составляет 8800 гривен, то после индексации на 16,95% вы получите дополнительно около 1500 гривен.

Пенсионеры с минимальными пенсиями также получат повышение. Однако, сумма индексации для них будет меньше, поскольку их пенсии и так являются самыми низкими.

На что не распространяется индексация?

Учтите, что индексации подлежит базовая пенсионная выплата, поэтому индексация не распространяется на:

Дополнительные надбавки. Индексация касается исключительно базовой части пенсии. Дополнительные надбавки, такие как за стаж, за особые условия труда и т.д., останутся неизменными.

Пенсии, назначенные по специальным законам. Пенсии судей, правоохранителей и других категорий, которые назначаются по специальным законам, могут индексироваться по другим правилам.

Точный размер индексации будет известен ближе к марту 2025 года. Пока что это лишь предварительные прогнозы Индексация не гарантирует значительного повышения для всех пенсионеров. Размер повышения будет зависеть от многих факторов. Для получения более подробной информации об индексации пенсий обратитесь в Пенсионный фонд Украины или посетите официальный сайт ведомства или Минсоца.