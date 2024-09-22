Частина з пенсіонерів може розраховувати на надбавку 1500 гривень вже у 2025

Українські пенсіонери очікують на приємні новини: у березні 2025 року планується індексація пенсій. Це означає, що виплати для більшості пенсіонерів будуть перераховані у більший бік. Однак, не всі зможуть розраховувати на суттєве підвищення.

На скільки зростуть пенсії?

За попередніми оцінками, загальна індексація пенсій у 2025 році може досягти близько 16,95%. Це означає, що пенсії українців можуть зрости в середньому на цю суму. Проте, точний розмір підвищення для кожного пенсіонера залежатиме від багатьох факторів, зокрема від розміру його поточної пенсії та наявності додаткових надбавок.

Щодо того, хто отримає найбільше, то йдеться про наступні категорії осіб.

Найбільше виграють пенсіонери з високими пенсіями. Чим більша початкова пенсія, тим більша буде сума індексації. Наприклад, якщо ваша пенсія становить 8800 гривень, то після індексації на 16,95% ви отримаєте додатково близько 1500 гривень.

Пенсіонери з мінімальними пенсіями також отримають підвищення. Однак, сума індексації для них буде меншою, оскільки їхні пенсії і так є найнижчими.

На що не поширюється індексація?

Врахуйте, що індексації підлягає базова пенсійна виплата, тому індексація не поширюється на:

Додаткові надбавки. Індексація стосується виключно базової частини пенсії. Додаткові надбавки, такі як за стаж, за особливі умови праці тощо, залишаться незмінними.

Пенсії, що призначені за спеціальними законами. Пенсії суддів, правоохоронців та інших категорій, які призначаються за спеціальними законами, можуть індексуватися за іншими правилами.

Точний розмір індексації буде відомий ближче до березня 2025 року. Поки що це лише попередні прогнози Індексація не гарантує значного підвищення для всіх пенсіонерів. Розмір підвищення буде залежати від багатьох факторів. Для отримання більш детальної інформації про індексацію пенсій зверніться до Пенсійного фонду України або відвідайте офіційний сайт відомства чи Мінсоцу.