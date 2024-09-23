Популярний овоч може подорожчати на полицях магазинів уже до кінця вересня

Через аномальну спеку цього року українські фермери зіткнулися з проблемами вирощування цибулі. Нестача вологи та високі температури негативно вплинули на врожайність. В результаті зібрано менші обсяги якісної цибулі.

За словами експертів, навіть використання сучасних систем зрошення не змогло врятувати ситуацію. Більша частина зібраної цибулі має невеликі розміри і не придатна для тривалого зберігання.

Для споживачів це означає

Високі ціни. Очікується, що ціни на цибулю будуть значно вищими, особливо в зимовий період.

Обмежений вибір. Асортимент цибулі буде меншим, оскільки більша частина врожаю не відповідає стандартам якості.

Чому так сталося?

Основною причиною дефіциту цибулі стала аномальна спека та посуха. Ці погодні умови негативно вплинули на ріст і розвиток рослин. Крім того, через зміну клімату все більше фермерів переходять на вирощування овочів у західних регіонах України, де кліматичні умови більш сприятливі. Однак, це не дозволяє повністю компенсувати втрати врожаю в інших регіонах. В першу чергу йдеться про Херсонщину, яка суттєво постраждала від бойових дій.

Що далі?

Експерти прогнозують, що ситуація з цибулею може стабілізуватися лише наступного року за умови сприятливих погодних умов. До того часу українцям доведеться змиритися з високими цінами і обмеженим вибором цього популярного овоча.

Тож вже зараз варто подбати про покупку цибулі, адже взимку ціни будуть значно вищими. Зберігайте цибулю в сухому, темному та прохолодному місці. Оптимальна температура – від 0 до +5°C. Використовуйте для зберігання кошики, сітки або дерев’яні ящики. Стежте, щоб цибуля була сухою, адже надмірна волога може призвести до гниття. Регулярно перебирайте запаси, видаляючи зіпсовані цибулини. І ще, не зберігайте цибулю поруч з картоплею: Картопля виділяє вологу, що може призвести до швидкого проростання цибулі.