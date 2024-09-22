Украинцев предупреждают о значительных штрафах: нужно заключить новый договор на поставку электричества

Изменения в Правила розничного рынка электроэнергии, которые вступили в силу в Украине, вносят существенные коррективы в потребление электроэнергии гражданами. В частности, те, кто используют электроэнергию не по назначению, могут столкнуться с неприятными последствиями.

Как отмечает «Закарпатьеоблэнерго», если потребитель использует электроэнергию не только для бытовых нужд (например, для ведения бизнеса, майнинга или предоставления платных услуг), он обязан немедленно сообщить об этом своему энергопоставщику и перейти на соответствующий коммерческий тариф.

Чем грозит нарушение правил?

Если оператор электросетей обнаружит, что потребитель использует электроэнергию не по назначению, он обязан провести перерасчет за потребленную электроэнергию за последние шесть месяцев. При этом, потребитель будет платить за каждый киловатт-час по коммерческому тарифу, который значительно выше бытового.

Что делать, если вы используете электроэнергию не по назначению?

Чтобы избежать штрафов, стоит уже сейчас сделать несколько вещей.

Обратитесь к своему энергопоставщику. Проконсультируйтесь об условиях перехода на коммерческий тариф и оформления необходимых документов.

Оформите соответствующие договоры. Заключите договор на поставку электроэнергии для юридических лиц или для индивидуальных предпринимателей.

Установите отдельный счетчик. В некоторых случаях может потребоваться установка отдельного счетчика для учета электроэнергии, потребляемой на не бытовые нужды.

Будет ли свет зимой

А тем временем украинцев предупреждают, что свет зимой может быть не более 4-5 часов в сутки. Это если российские оккупанты нанесут удары по распределительным подстанциям АЭС. Однако ранее в Кабмине заявляли, что при благоприятных условиях графики отключения электроэнергии будут введены с декабря или даже позже. Все зависит от погодных условий. В любом случае пройти зиму без отключений электроэнергии не удастся, поэтому лучше уже сейчас подготовиться хотя бы минимально.