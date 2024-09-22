Українців попереджають про значні штрафи: потрібно укласти новий договір на постачання електрики

Зміни до Правил роздрібного ринку електроенергії, які набули чинності в Україні, вносять суттєві корективи у споживання електроенергії громадянами. Зокрема, ті, хто використовують електроенергію не за призначенням, можуть зіткнутися з неприємними наслідками.

Як зазначає “Закарпаттяобленерго”, якщо споживач використовує електроенергію не лише для побутових потреб (наприклад, для ведення бізнесу, майнінгу чи надання платних послуг), він зобов’язаний негайно повідомити про це свого енергопостачальника та перейти на відповідний комерційний тариф.

Чим загрожує порушення правил?

Якщо оператор електромереж виявить, що споживач використовує електроенергію не за призначенням, він зобов’язаний провести перерахунок за спожиту електроенергію за останні шість місяців. При цьому, споживач сплачуватиме за кожну кіловат-годину за комерційним тарифом, який значно вищий за побутовий.

Що робити, якщо ви використовуєте електроенергію не за призначенням?

Щоб уникнути штрафів, варто вже зараз зробити кілька речей.

Зверніться до свого енергопостачальника. Проконсультуйтеся щодо умов переходу на комерційний тариф та оформлення необхідних документів.

Оформте відповідні договори. Укладіть договір на постачання електроенергії для юридичних осіб або для індивідуальних підприємців.

Встановіть окремий лічильник. У деяких випадках може знадобитися встановлення окремого лічильника для обліку електроенергії, що споживається на не побутові потреби.

Чи буде світло взимку

А тим часом українців попереджають, що світло взимку може бути не більше 4-5 годин на добу. Це якщо російські окупанти завдадуть ударів по розподільних підстанціях АЕС. Однак раніше в Кабміні заявляли, що за сприятливих умов графіки відключення електроенергії будуть запроваджені з грудня чи навіть пізніше. Все залежить від погодних умов. В будь-якому разі пройти зиму без відключень електроенергії не вдасться, тож краще вже зараз підготуватися хоча б мінімально.