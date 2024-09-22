Вас обманывают: что запрещено делать охранникам в супермаркете

Ходили в магазин и столкнулись с грубостью охранников? Вы не одиноки! Многие украинцы сталкиваются с нарушениями своих прав в супермаркетах.

Почему нельзя платить за испорченный товар

Обнаружили, что упаковка товара повреждена? Не спешите платить! Охранники часто пытаются свалить ответственность на вас, но это незаконно. Ведь испорченный товар не должен попадать на полки магазина. Если вы стали свидетелем такой ситуации, требуйте просмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Когда охранник не имеет права вас осматривать

Охранники не имеют права самовольно осматривать ваши вещи. Для этого нужны веские основания и вызов полиции. Если же вас хотят обыскать без разрешения, смело вызывайте правоохранителей.

Помните о своих правах

Каждый покупатель имеет право на уважение и качественное обслуживание. Не позволяйте нарушать ваши права. Знание закона поможет вам отстоять свои интересы и заставит продавцов уважать вас как клиента.

Как защитить свои права

Чтобы не стать жертвой обмана, обрести о своих правах.

Фиксируйте все. Если вы столкнулись с нарушением ваших прав, обязательно сделайте фото или видео, сохраните чеки и другие документы. Эти доказательства пригодятся в случае обращения в суд.

Требуйте книгу жалоб. Запишите в книгу жалоб детали инцидента. Это будет подтверждением того, что вы пытались решить проблему мирным путем.

Обратитесь к администрации магазина. Поговорите с администратором или директором магазина. Возможно, проблему удастся решить на месте.

Обратитесь в органы защиты прав потребителей. Если администрация отказалась решить проблему, обратитесь в территориальное управление Госпотребслужбы.

Обратитесь в суд. Если сумма ущерба значительная, вы можете обратиться в суд с иском к магазину.

Не бойтесь доказывать правоту, а если, например, охрана магазина отказывается вас отпускать, требуйте вызвать полицию.