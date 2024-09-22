Штраф получит каждый второй водитель: украинцам напомнили о распространенном нарушении 

Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей и размер штрафов, многие украинские водители продолжают игнорировать одно из самых простых, но одновременно важнейших правил дорожного движения – использование ремней безопасности.

По данным статистики, лишь около 40% украинских водителей регулярно пользуются ремнями безопасности. Это означает, что более половины автомобилистов подвергают себя и своих пассажиров опасности во время ДТП.

Какова ответственность за нарушение?

Согласно ч. 5 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил пользования ремнями безопасности предусмотрен штраф в размере 510 гривен. При этом штраф накладывается как на водителя, так и на пассажиров, которые не пристегнулись.

Почему важно пользоваться ремнями безопасности?

Ремни безопасности – это один из самых эффективных способов защиты водителя и пассажиров во время ДТП. Они уменьшают риск смерти и тяжелых травм при лобовых столкновениях, опрокидывании автомобиля и других аварийных ситуациях.

Почему-то, в Украине многие водители недооценивают важность ремней безопасности и не осознают, что они могут спасти жизнь в случае аварии. Несмотря на уверенность в себе, водитель никогда не может быть уверенным в действиях других участников движения.

Что делать, чтобы увеличить количество водителей, которые пользуются ремнями безопасности?

Для решения этой проблемы необходимо принять комплекс мер:

Правоохранительные органы должны проводить более активные рейды и штрафовать водителей, которые не пристегнуты.

Необходимо проводить масштабные информационные кампании, направленные на повышение осведомленности граждан о важности использования ремней безопасности.

Можно рассмотреть возможность увеличения размера штрафов за нарушение этого правила или введение других видов наказания.

И все это будет реализовано в ближайшей перспективе. Поскольку Украина «направляется» в ЕС, то и соблюдение правил, даже казалось бы таких мелких, должно стать нормой. И это часть пути к переменам.