Забронированным приготовиться: когда отсрочка от мобилизации больше не действует

Несмотря на то, что наличие трех и более несовершеннолетних детей обычно дает право на отсрочку от мобилизации, не все многодетные родители могут воспользоваться этой нормой. Об этом сообщили в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальных услуг.

В чем дело

Как объяснили специалисты, ключевым фактором является не количество детей, а их фактическое содержание ими. Даже если мужчина записан в свидетельстве о рождении как отец, но не обеспечивает материально своих детей и не проживает с ними, он может быть мобилизован.

Особое внимание уделяется уплате алиментов. Многодетные родители, которые имеют задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, теряют право на отсрочку. Это касается как биологических, так и приемных детей.

В качестве примера в ТЦК отметили, что если родной отец приемного ребенка платит алименты, то право на отсрочку будет иметь именно он.

Как получить отсрочку

Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен лично подать заявление в территориальный центр комплектования и социальных услуг по месту воинского учета. К заявлению необходимо приложить пакет документов, перечень которых определен в соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины.

Специалисты отмечают, что каждый случай рассматривается индивидуально, и решение о предоставлении отсрочки принимается комиссией ТЦК на основании предоставленных документов.

Поэтому представители Полтавского областного ТЦК и СП подчеркивают, что все военнообязанные, которые считают, что имеют право на отсрочку, должны обратиться в ТЦК для уточнения информации и подачи необходимых документов.

И такой подход будет справедливым. Ведь если отец длительное время не интересуется судьбой ребенка, не общается с ним и не помогает финансово, а потом пытается использовать ребенка для избежания мобилизации, то это по меньшей мере не этично.

Напомним, что в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация на фоне вторжения российских оккупантов.