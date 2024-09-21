Заброньованим приготуватися: коли відстрочка від мобілізації більше не діє

Незважаючи на те, що наявність трьох і більше неповнолітніх дітей зазвичай дає право на відстрочку від мобілізації, не всі багатодітні батьки можуть скористатися цією нормою. Про це повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальних послуг.

В чому річ

Як пояснили фахівці, ключовим фактором є не кількість дітей, а їх фактичне утримання ними. Навіть якщо чоловік записаний у свідоцтві про народження як батько, але не забезпечує матеріально своїх дітей і не проживає з ними, він може бути мобілізований.

Особливу увагу приділяється сплаті аліментів. Багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці, втрачають право на відстрочку. Це стосується як біологічних, так і прийомних дітей.

Як приклад в ТЦК зазначили, що якщо рідний батько прийомної дитини сплачує аліменти, то право на відстрочку матиме саме він.

Як отримати відстрочку

Щоб отримати відстрочку, військовозобов’язаний повинен особисто подати заяву до територіального центру комплектування та соціальних послуг за місцем військового обліку. До заяви необхідно додати пакет документів, перелік яких визначений у відповідній постанові Кабінету Міністрів України.

Фахівці наголошують, що кожен випадок розглядається індивідуально, і рішення про надання відстрочки приймається комісією ТЦК на підставі наданих документів.

Тож представники Полтавського обласного ТЦК та СП наголошують, що всі військовозобов’язані, які вважають, що мають право на відстрочку, повинні звернутися до ТЦК для уточнення інформації та подачі необхідних документів.

І такий підхід буде справедливим. Адже якщо батько тривалий час не цікавиться долею дитини, не спілкується з нею та не допомагає фінансово, а потім намагається використати дитину для уникнення мобілізації, то це щонайменше не етично.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація на тлі вторгнення російських окупантів.