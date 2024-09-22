Повістки поштою: стало відомо до кого першими вони прийдуть

Адвокатка Таміла Алексик пролила світло на новий порядок вручення повісток, який передбачає їх розсилку поштою. За її словами, першими повістки отримають ті військовозобов’язані, які вчасно оновили свої дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

“Тим, хто не оновив дані, доведеться складніше. Інформацію про них доведеться шукати в різних реєстрах, що займе більше часу”, – зазначає Алексик.

Нові правила вручення повісток

Адвокатка звертає увагу на суттєві зміни в порядку вручення повісток, які передбачені постановою Кабінету Міністрів. Зокрема, її турбує пункт про визнання повістки врученою, навіть якщо адресат її не отримав особисто.

“Якщо людина не була вдома під час доставки повістки, або відмовилася її отримати, це вже вважається належним повідомленням. Це може створити багато проблем у майбутньому”, – попереджає Алексик.

Що це означає для військовозобов’язаних

Тепер чоловікам призовного віку, в першу чергу тим, що оновили дані через застосунок “Оберіг”, потрібно врахувати кілька важливих моментів

Ті, хто вчасно оновили свої дані в ТЦК та СП, швидше за все, першими отримають повістки.

Більше не обов’язково особисто підписуватися під отриманням повістки. Достатньо, якщо вона була доставлена за вказаною адресою.

Нові правила можуть призвести до ситуацій, коли люди не будуть знати про повістку, а їх все одно вважатимуть повідомленими.

Такі нововведення можуть спричинити певні проблеми. В першу чергу йдеться про блокування банківських рахунків через несплату штрафів, крім того це може призвести до відкриття кримінальної справи за ухиляння від мобілізації.

Тож чоловікам варто регулярно перевіряти не лише поштову скриньку, але й інформацію в Дії про наявність відкритих проваджень чи штрафів.

Додамо, що 80% штрафів від ТЦК за не оновлення даних успішно анулюються в суді. Про це теж заявляють правозахисники.