Украинцам рассказали, как нужно подготовиться к зиме: это должен сделать каждый

Совсем скоро начнется отопительный сезон и никто не может гарантировать, что он пройдет гладко и без исключений электроэнергии. Конечно, каждой семье, которая может это сделать, прекрасно было бы приобрести павербанки, фонари, генераторы и зарядные станции, которые позволят заряжать устройства и подключать котел. Однако есть и ряд вещей, не требующих значительных капиталовложений. Их энергетики советуют сделать всем и начинать стоит уже на данный момент.

Из чего должна состоять подготовка к зиме?

Энергетики составили детальный план подготовки к отопительному сезону. Вот что они рекомендуют:

Тщательно осмотреть окна и двери на наличие щелей. Если они есть, то утеплить их с помощью специальных лент и материалов, которые недорого можно купить в строительных магазинах или на рынке. Определитесь с одной комнатой, которую будете использовать для обогрева зимой на случай чрезвычайной ситуации. Ее нужно утеплить очень хорошо. Обязательно вызовите специалиста, который осмотрит розетки и выключатели. А еще было бы хорошо перед отопительным сезоном провести профилактический осмотр котла, если у вас индивидуальное отопление. Подготовьте батареи. Перед ними не должно быть никаких препятствий (даже штор). На стену за батареями наклейте специальную фольгу. Если у вас есть дома теплый пол или кондиционер, которым вы обогреваете комнату, то позаботьтесь об их исправности. Сделайте техническое обслуживание. Если вы живете в многоэтажке, особенно в старом доме, соберитесь с соседями и проверьте, все ли окна на лестничной клетке исправны, закрывается ли дверь в подъезд и т.д.

Также, специалисты советуют уже отныне постепенно запастись свечами, теплой домашней одеждой и другими вещами, которые могут понадобиться зимой, когда света нет и отопление не работает.