Некоторые украинцы могут получить 10 пенсий за раз: о ком идет речь

Часть украинцев при выходе на пенсию может получить единовременную выплату в размере 10 пенсий. Такую привилегию имеют педагоги и работники социальной сферы. Однако чтобы получить пенсию почти на год вперед граждане должны удовлетворять нескольким критериям и выполнить определенные условия.

Кто имеет право на выплату?

Единовременная выплата при выходе на заслуженный отдых назначается согласно Законам Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О пенсионном обеспечении». В соответствии с упомянутыми там нормами получить 10 месячных пенсий за раз могут:

педагоги;

работники общеобразовательных школ, художественных и музыкальных школ, военных, профессионально-технических там межшкольных учебных заведений и комбинатов;

работники учреждений соцзащиты и здравоохранения, в том числе детдомов, школ-клиник, логопедических пунктов, трудовых колоний, детских клиник, больниц, санаториев, а также интернатов для лиц с инвалидностью.

Какие условия получения предпенсионного бонуса?

Чтобы претендовать на выплату размером в 10 пенсий, нужно также выполнить несколько условий:

Быть трудоустроенным в государственном или коммунальном учреждении и занимать должность, которая предусматривает пенсию по выслуге лет.

Не быть получателем любых других видов пенсий ни в момент оформления пенсии по возрасту, ни раньше.

Выполнить требования по стажу: 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин (это может быть совокупный стаж, полученный в различных учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты).

Граждане пенсионного возраста, соответствующие всем перечисленным критериям и выполнившие необходимые условия, могут заявить о своем праве на выплату. Для этого им необходимо обратиться в любое из отделений Пенсионного фонда Украины. С собой нужно иметь трудовую книжку, которая доказывает факт наличия соответствующего стажа, а также справку с места работы на момент подачи заявления. В ПФУ проверят все данные будущего пенсионера и назначат соответствующую выплату.