Деякі українці можуть отримати 10 пенсій за раз: про кого йдеться

Частина українців при виході на пенсію може отримати одноразову виплату в розмірі 10 пенсій. Такий привілей мають освітяни та працівники соціальної сфери. Проте щоб отримати пенсію майже на рік вперед громадяни повинні задовільняти кільком критеріям та виконати певні умови.

Хто має право на виплату?

Одноразова виплата при виході на заслужений відпочинок призначається згідно з Законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення». Відповідно до згаданих там норм отримати 10 місячних пенсій за раз можуть:

педагоги;

працівники загальноосвітніх шкіл, художніх та музичних шкіл, військових, професійно-технічних там міжшкільних навчальних закладів і комбінатів;

працівники закладів соцзахисту та охорони здоров’я, в тому числі дитбудинків, шкіл-клінік, логопедичних пунктів, трудових колоній, дитячих клінік, лікарень, санаторіїв, а також інтернатів для осіб з інвалідністю.

Які умови отримання передпенсійного бонусу?

Щоб претендувати на виплату розміром у 10 пенсій, потрібно також виконати кілька умов:

Бути працевлаштованим/ною у державній чи комунальній установі та займати посаду, яка передбачає пенсію за вислугою років. Не бути отримувачем будь-яких інших видів пенсій ні в момент оформлення пенсії за віком, ні раніше. Виконати вимоги за стажем: 30 років для жінок та 35 років для чоловіків (це може бути сукупний стаж, отриманий у різних закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту).

Громадяни пенсійного віку, що відповідають усім переліченим критеріям та виконали необхідні умови, можуть заявити про своє право на виплату. Для цього їм необхідно звернутися до будь-якого з відділень Пенсійного фонду України. Із собою потрібно мати трудову книжку, яка доводить факт наявності відповідного стажу, а також довідку з місця роботи на момент подачі заяви. У ПФУ перевірять всі дані майбутнього пенсіонера та призначать відповідну виплату.