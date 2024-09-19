В Україні почалася автоматична розсилка повісток: кому служити тепер вирішує система

В Україні почали розсилати повістки без участі ТЦК. Перші автоматично згенеровані повідомлення військовозобовязаним були відправленні «Укрпоштою» 17 вересня. Хто отримає «листи щастя» та чи можна проігнорувати таку повістку розповіли у Ukrainian Military Pages.

Як повідомили у виданні, працівники військоматів не обирали отримувачів повісток власноруч та не передавали вже роздруковані повістки «Укрпошті», як це відбувалося раніше. Усі 6 тисяч повісток, що днями попрямували до своїх адресатів, були згенеровані Реєстром військовозобов’язаних та підписані електронними підписами начальників відповідних ТЦК. Після цього повістки надійшли до серверів «Укрпошти», де були роздруковані та відправлені своїм адресатам.

Таку автоматичну систему вручення повісток в Україні застосували вперше. Але те, що повістка не була відправлена власноруч представником військомату, зовсім не означає, що її можна проігнорувати. Автоматично створенні повістки від звичайних відрізняє лише наявність QR-коду, з допомогою якого можна перевірити чинність отриманої повістки.

Проте такий виклик до військомату, як і звичайна повістка, надсилається рекомендованим листом і має ту ж саму силу. Після її вручення військовозобов’язаний повинен прибути до ТЦК у строк до 14 днів.

Автоматично створена та відправлена «Укрпоштою» повістка вважається врученою коли:

адресат отримав лист;

адресат відмовився отримати лист;

отримувача не було за адресою його місця проживання, повідомленою під час уточнення даних у ТЦК;

отримувача не було за адресою реєстрації, якщо він не повідомив у ТЦК іншу адресу.

Неявка до військомату за умови отримання повістки може потягнути за собою адміністративну відповідальність. А в деяких випадках військовозобов’язаних, що ігноруватимуть виклики до ТЦК, доставлятимуть туди примусово з допомогою поліції.

Якщо ж злісних порушників закону про мобілізацію так і не зможуть доставити до військомату, їх можуть покарати інакше. Зокрема через суд позбавити права керування автомобілем до того моменту, поки вони не з’являться у ТЦК самостійно.