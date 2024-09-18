Цена на автогаз в Украине станет рекордно высокой: когда ждать подорожания?

Стоимость горючего время от времени растет. Эксперты заявляют, что, к сожалению, предпосылок для удешевления бензина, дизеля или автогаза нет. Напротив, цены на заправках и дальше будут ползти вверх. К примеру, цена на автогаз уже к концу 2024 года может стать рекордно высокой. Таким прогнозом делится эксперт аналитического агентства “Нафторинок” Александр Сиренко.

Что повлияет на цены?

Эксперт отмечает, что в первую очередь на тарифы повлияет повышение акцизов на горючее. Из-за них уже в текущем месяце (в сентябре) стоимость автогаза в некоторых сетях может подняться до 35 гривен. Впоследствии к акцизам прибавится еще один фактор. Стоимость именно автогаза будет повышаться, ведь он будет дорожать за границей. Причина — начало действия санкций, наложенных на пропан-бутан из России.

Есть и хорошая новость. Такое тотальное повышение пока касается только автогаза. Что касается бензина и дизеля, пока существенного подорожания не предполагается. Напротив, цены могут даже немного снизиться из-за того, что в целом нефть в мире подешевела.

Выгодно ли будет заправлять автомобиль газом?

Исходя из этого возникает вопрос, выгодно ли будет водителям ездить на сжиженном газе при условии, что он будет стоить 40 гривен, тогда как бензин и дизель всего на 10-15 гривен дороже. Эксперты говорят, что экономия будет не значительной, а в некоторых случаях водители, возможно, будут одинаково тратить на заправку машины газом и, например, бензином. Все потому, что автомобиль потребляет примерно на 30% больше газа, чем другого топлива. То есть, если, для того чтобы проехать 100 километров, нужно допустимо 8 литров бензина, то для такого же расстояния понадобится примерно 12-13 литров газа. Станет ли автогаз со временем дешевле пока неизвестно.