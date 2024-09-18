Ціна на автогаз в Україні стане рекордно високою: коли чекати на подорожчання?

Вартість пального час від часу зростає. Експерти заявляють, що на жаль, передумов для здешевлення бензину, дизелю або автогазу немає. Навпаки, ціни на заправках й надалі повзтимуть вгору. Наприклад, ціна на автогаз вже до кінця 2024 року може стати рекордно високою. Таким прогнозом ділиться експерт аналітичного агентства “Нафторинок” Олександр Сіренко.

Що впливатиме на ціни?

Експерт зазначає, що в першу чергу на тарифи впливатиме підвищення акцизів на пальне. Через них вже цього місяця (у вересні) вартість автогазу в деяких мережах може піднятися до 35 гривень. Згодом до акцизів додасться ще один фактор. Вартість саме автогазу буде підвищуватися, адже він дорожчатиме закордоном. Причина — початок дії санкцій, які накладено на пропан-бутан з Росії.

Є й хороша новина. Таке тотальне підвищення поки що стосується лише автогазу. Щодо бензину та дизелю, то поки суттєвого подорожчання не передбачається. Навпаки, ціни можуть навіть трішки знизитися через те, що загалом нафта у світі подешевшала.

Чи вигідно буде заправляти автомобіль газом?

Виходячи з цього постає питання, чи вигідно буде водіям їздити на скрапленому газі за умови, що він коштуватиме 40 гривень, тоді як бензин та дизель всього на 10-15 гривень дорожче. Експерти кажуть, що економія буде не значною, а в деяких випадках водії можливо однаково витрачатимуть на заправку машини газом і, наприклад, бензином. Все через те, що автомобіль споживає приблизно на 30% більше газу, аніж іншого пального. Тобто, якщо для того, аби проїхати 100 кілометрів потрібно допустимо 8 літрів бензину, то для такої ж відстані знадобиться приблизно 12-13 літрів газу. Чи стане автогаз з часом дешевшим поки невідомо.