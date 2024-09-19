Шахрай заблокував iPhone українки і зажадав 5000 гривень викупу

Минулого тижня у Наталі перестав працювати iPhone. Всяке буває, міг, наприклад, зламатися. Але не цього разу. Бо при спробі увімкнути смартфон вона побачила текст такого змісту: “Зниклий iPhone. Для розблокування писати сюди”.

Як саме шахраї отримали доступ до смартфона, Наталя не знає. Вона припускає, що в них виявився доступ до її Apple ID, через який iPhone був позначений як загублений. Притому пристрій блокується код-паролем, а на екран виводиться повідомлення для того, хто телефон знайде. Цим “кимось” у нашому випадку виявилася Наталя, справжня власниця апарата.

Дівчина зв’язалася із зазначеним у повідомленні контактом. Співрозмовник зажадав викуп у розмірі 5000 гривень: “Натомість я не чіпаю твій “айфон”, виходимо з “айклауда”, і ти далі живеш своїм спокійним життям і продовжуєш спокійно користуватися телефоном, ніби нічого не було“.

Платити Наталя відмовилася. Замість цього вирішила звернутися в поліцію. При цьому каже, що розуміє: з цього навряд чи щось вийде і телефон вона, скоріш за все, втратила.

Наразі найнезрозумілішим у цій історії залишається питання того, як саме шахраї могли увійти в обліковий запис дівчини. Насправді вони, ймовірно, цього навіть не робили. Ще кілька місяців тому був популярним виверт, коли злочинці спочатку зламували чийсь месенджер, а потім від імені користувача писали його контактам із проханням увійти в чужий обліковий запис (що належить шахраям) під будь-яким приводом. Щойно хтось це робить, зловмисники одразу блокують смартфон, щойно прив’язаний до облікового запису.

Наталя не уточнила, чи траплялося з нею щось подібне. Але якщо відповідь “так”, то ви тепер знаєте, чого робити не потрібно: не потрібно не тільки ділитися своїм Apple ID, а й заходити в чужі акаунти.

Доповнено. З редакцією зв’язалися читачі, які раніше потрапляли в подібні ситуації. Повернути смартфон до життя вдалося, звернувшись у техпідтримку Apple. Там попросили скинути чек купівлі, поставили кілька уточнюючих запитань: де і коли було куплено телефон, яким зв’язком користувалися, до якого Wi-Fi найчастіше підключалися?

– У майстернях говорили, що можна продати на запчастини або залишити як сувенір. Але в підсумку техпідтримка Apple віддалено розблокувала iPhone, і ми далі ним користуємося.

На жаль, Наталі цей спосіб не допоможе. Дівчина розповіла, що “вже майже розблокувала” смартфон і уточнила, що переказала гроші шахраям.