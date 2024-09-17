У «Дії» тепер можна отримати виплати: подати заявку можна через розділ «мої документи»

У «Дія» з’явилася нова послуга для студентів. Тепер через державний застосунок можна буде отримати грант на навчання. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Хто зможе отримати грант?

Державні гранти в «Дія» будуть доступні для українців, що вступили на контракт за спеціальностями медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямків. Значення має також форма навчання. Отримати грошову підтримку від держави зможуть тільки студенти денної чи дуальної форм навчання.

Натомість ступінь вищої освіти не важливий. Подати заявку на грант можуть як студенти бакалаврату, так і магістратури.

Яка сума гранту?

Розміри державних грантів розраховані таким чином, щоб повністю чи принаймні частково покрити вартість навчання. Якою буде сума гранту залежить від того, на скільки балів студент склав НМТ. До уваги братимуться оцінки з будь-яких двох предметів:

150 балів і більше – 15 000 грн;

170 балів і більше – 25 000 грн.

При цьому розмір гранту може бути й більшим, в залежності від коефіцієнту конкретної спеціальності.

Як отримати грант на навчання?

Щоб отримати державну допомогу для оплати навчання потрібно виконати кілька простих кроків:

Оновити додаток «Дія». Перейти до переліку документів та знайти там «Сертифікат на навчання». Натиснути кнопку «Отримати грант». Активувати грант за допомогою Дія.Підпису.

Подати заявку на грант можна лише до 5-го листопада. Як тільки МОН видасть відповідний наказ, грантові кошти автоматично будуть перераховані до фонду закладів освіти.

Перша виплата грантових коштів буде здійснена вже до 1 грудня 2024 року. Її розмір складатиме 50% від загальної суми гранту. Решта суми прийде на рахунки відповідних ВУЗів до 1 квітня 2025 року. Про зарахування коштів отримувач гранту дізнається зі сповіщення у застосунку «Дія».

Впровадження в Україні грантів на навчання – це вагомий крок для вітчизняної системи освіти. Такий механізм фінансування значно підвищує зацікавленість учнів в отриманні високих балів на НМТ та вступі на потрібні державі спеціальності. В результаті університети отримують вмотивованих студентів, а країна – кваліфікованих спеціалістів.