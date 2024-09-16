Банки обновили информацию о том, сколько наличных можно снять за один раз

С начала войны НБУ ввел множество различных ограничений, касающихся снятия наличных, покупки иностранной валюты и других банковских операций. Более того, эти ограничения постоянно обновляются — становятся более жесткими, или наоборот более лояльными. Также кроме общих лимитов от НБУ есть еще и лимиты, которые вправе устанавливать каждый банк индивидуально. Итак, предлагаем узнать, сколько средств можно снять за один раз в банкомате или в течение одного дня по состоянию на сентябрь 2024 года.

Действуют разные лимиты в разных банках

Общий лимит от НБУ на сегодня выглядит так: 100 тысяч гривен в течение суток можно снимать, если вы находитесь в Украине. И 12 500 гривен можно снять только раз в неделю, если вы находитесь за границей.

Что касается лимитов от каждого банка, то они выглядят так:

ПриватБанк: за один раз клиенты могут снять 20 000 гривен, и повторять операцию можно каждые три часа. Ощадбанк: можно снять максимум 50 000 в сутки, но за один раз вам выдадут только 20 000, поэтому в банкомат тоже придется прийти несколько раз. В Укрэксимбанке можно снимать до 25 000 гривен за один раз и нет никаких ограничений по количеству таких операций в сутки. Райффайзен, ПУМБ, Укргазбанк и УкрСиббанк: можно снимать 20 000 гривен в сутки, при чем в Укргазбанке за один подход банкомат выдает всего 5000 гривен. ОТП банк выдает за раз 10 000 гривен и количество операций в течение суток — неограниченное.

В финансовых учреждениях отмечают, что иногда эти лимиты могут не работать, например, по техническим причинам, если в банкомате закончились наличные деньги. Также, иногда люди не могут снять, например, более 3000 гривен из-за собственных настроек, которые есть на их карточках. Чтобы самостоятельно изменить такие лимиты нужно позвонить на горячую линию банка, или воспользоваться его мобильным приложением.