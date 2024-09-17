Мешканці дев’яти областей мають ще кілька днів, щоб оформити 21 000 гривень допомоги

Від початку війни в Україні діють різноманітні соціальні виплати для вразливих категорій населення. В першу чергу це внутрішньо переміщені особи, а також люди, які проживають на звільнених від окупації територіях, чи поблизу зони бойових дій. Перелік актуальних видів допомоги може часто змінюватися. Деякі виплати припиняють свою актуальність й натомість з’являються нові. Наприклад, зараз, мешканці дев’яти областей мають можливість отримати разову допомогу у розмірі 21 000 гривень. Цю суму виплачуватимуть не на одну особу, а на домогосподарство. Й за ці гроші люди зможуть придбати дрова, чи інші тверде паливо для обігріву домівок.

Допомогу можна оформити до 25 вересня

Раніше анонсувалось, що подавати заявку на отримання допомоги можна до 16 вересня, однак згодом цей термін продовжили ще на кілька днів. Все задля того, аби заявку встигло подати якомога більше людей, що цього потребують.

Подавати заявки можуть лише мешканці прифронтових областей, а саме Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської.

Заявку можна подавати у місцеві військові організації або інші органи місцевої влади (селищні, чи міські ради).

Серед претендентів перевагу надаватимуть тим, хто живе близько до лінії зіткнення. Також, в пріоритеті люди, які живуть на відстані 10 кілометрів від кордону з Росією. Також, для того, аби вашу заявку схвалили ви повинні мати вдома опалювальний прилад, який працює на твердому паливі.

Мета виплати — підтримати людей, та допомогти їм пережити зиму, яка може бути дуже складною. В прифронтових регіонах світла немає значно частіше, аніж в більш віддалених областях України. Це зумовлено тим, що ворог постійно обстрілює місцеві об’єкти критичної інфраструктури та комунікації. Відтак, тим в кого вдома є пічка, камін, буржуйка, чи, наприклад, твердопаливний котел — дрова будуть дуже доречними.