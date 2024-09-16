Банки оновили інформацію стосовно того, скільки готівки можна зняти за один раз
Від початку війни НБУ ввів безліч різних обмежень, які стосуються зняття готівки, купівлі іноземної валюти та інших банківських операцій. Ба більше, ці обмеження постійно оновлюються — стають жорсткішими, або навпаки більш лояльними. Також, крім загальних лімітів від НБУ є ще й ліміти, які має право встановлювати кожен банк індивідуально. Тож, пропонуємо дізнатися, скільки коштів можна зняти за один раз у банкоматі або ж протягом одного дня станом на вересень 2024 року.
Діють різні ліміти у різних банках
Загальний ліміт від НБУ станом на сьогодні діє так: 100 тисяч гривень протягом доби можна знімати, якщо ви перебуваєте в Україні. І 12 500 гривень можна зняти лише раз на тиждень, якщо ви перебуваєте закордоном.
Щодо лімітів від кожного банку, то виглядають вони так:
- ПриватБанк: за один раз клієнти можуть зняти 20 000 гривень, і повторювати операцію можна кожних три години.
- Ощадбанк: можна зняти максимум 50 000 за добу, але за один раз вам видадуть лише 20 000 тож до банкомата теж доведеться прийти кілька разів.
- В Укрексімбанку можна знімати до 25 000 гривень за один раз і немає жодних обмежень щодо кількості таких операцій за добу.
- Райффайзен, ПУМБ, Укргазбанк та Укрсиббанк: можна знімати 20 000 гривень на добу, при чому в Укргазбанку за один підхід банкомат видає лише 5000 гривень.
- ОТП банк видає за один раз 10 000 гривень й кількість операцій протягом доби — необмежена.
У фінансових установах наголошують, що інколи ці ліміти можуть не працювати, наприклад, з технічних причин, якщо у банкоматі закінчилась готівка. Також, інколи люди не можуть зняти, наприклад, більше ніж 3000 гривень через власні налаштування, які є на їхніх картках. Щоб самостійно змінити такі ліміти потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку, або ж скористатись його мобільним додатком.
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