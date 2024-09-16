Изменился график школьных каникул: когда в этом учебном году будут отдыхать ученики?

Последние несколько лет на обучение в украинских школах влияет целый ряд факторов. В первую очередь это война, из-за которой во многих регионах введено дистанционное обучение. Также, на образовательный процесс влияет обновленная образовательная реформа, согласно которой изменены правила оценивания учащихся. Ну и конечно же, отключения света. Они также сильно влияют на учебный процесс, ведь зимой не все школы имеют возможность отапливаться, когда света нет. Соответственно, многие школы, отказываются от осенних каникул и переносят их на зиму.

Когда должны быть школьные каникулы?

Каждая школа, каждое учебное заведение имеет право самостоятельно решать, когда детям уходить на отдых. Однако Министерство образования и науки все равно дало рекомендации, согласно которым каникулы могут быть:

С 28 октября по 3 ноября (осенние каникулы). С 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года (зимние каникулы).

В прошлом году многие школы учились по субботам, чтобы потом делать зимние каникулы дольше. В этом году также наблюдается такая практика. Многие школьники уже имеют занятия по субботам, и, вероятно, на зимние каникулы пойдут в 20 числах декабря, чтобы быть дома на период Рождества, которое теперь украинцы празднуют по новому календарю.

Ну и, конечно же, обучение по субботам — это своеобразное страхование на случай, если зимой снова будут блекауты и дети банально не смогут ни посещать школу, ни заниматься дистанционно из-за отсутствия света и интернета.

Какие еще изменения коснулись учащихся в этом году?

В 2024-2025 учебном году есть еще одно весомое изменение. Касается оно оценивания учеников. Оценки учителя будут выставлять каждый семестр и затем будут формировать общий годовой балл. Что касается оценок, то будет одна общая за предмет, а также несколько за разные подкатегории. Например, скорость чтения, логичность мышления, креативность и т.д.