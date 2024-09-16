Змінився графік шкільних канікул: коли у цьому навчальному році відпочиватимуть учні?

Останні кілька років на навчання в українських школах впливає ціла низка чинників. В першу чергу це війна, через котру у багатьох регіонах введено дистанційне навчання. Також, на освітній процес впливає оновлена освітня реформа згідно з якою змінено правила оцінювання учнів. Ну і звісно ж, відключення світла. Вона також сильно впливають на навчальний процес, адже взимку не всі школи мають можливість опалюватись коли світла немає. Відповідно, багато шкіл, відмовляються від осінніх канікул й переносять їх на зиму.

Коли мають бути шкільні канікули?

Кожна школа, кожен навчальний заклад має право самостійно вирішувати, коли дітям йти на відпочинок. Однак, Міністерство освіти та науки все одно дало рекомендації згідно з якими канікули можуть бути:

З 28 жовтня по 3 листопада (осінні канікули). З 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року (зимові канікули).

Минулого року, багато шкіл навчалися щосуботи, щоб потім робити змові канікули довшими. Цьогоріч також спостерігається така практика. Багато школярів вже мають заняття у суботу, і ймовірно на зимові канікули підуть у 20 числах грудня, щоб бути вдома на період Різдва, яке тепер українці святкують за новим календарем.

Ну і звісно ж, навчання у суботу — це своєрідне страхування на випадок, якщо взимку знову будуть блекаути й діти банально не зможуть ані відвідувати школу, ані займатися дистанційно через відсутність світла та інтернету.

Які ще зміни торкнулись цьогоріч учнів?

У 2024-2025 навчальному році є ще одна вагома зміна. Стосується вона оцінювання учнів. Оцінки вчителі виставлятимуть кожного семестру й потім формуватимуть загальний річний бал. Щодо оцінок, то буде одна загальна за предмет, а також кілька за різні підкатегорії. Наприклад, швидкість читання, логічність мислення, креативність тощо.