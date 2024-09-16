Этому не учат в автошколе: названы негласные сигналы водителей

Опытные водители часто используют невербальные сигналы, чтобы общаться между собой и повысить безопасность на дороге. Эти сигналы, хотя и не являются официальными правилами дорожного движения, стали неотъемлемой частью культуры вождения. Рассмотрим самые распространенные из них.

Световые сигналы

Предупреждение об опасности. Двукратное «моргание» дальним светом предупреждает о наличии препятствия или аварийной ситуации впереди.

Пропуск на узкой дороге. Однократное «моргание» дальним светом означает, что водитель пропускает вас.

Сигналы во время обгона. Включенный левый поворотник у грузовика предупреждает о занятой встречной полосе, а правый – о безопасном обгоне.

Жесты

Предупреждение о неисправности. Если другой водитель жестом указывает на колесо или под капот, это может означать, что в вашем автомобиле возникла техническая проблема.

Звуковые сигналы

Длинный гудок. Выражает крайнее недовольство или предупреждает об опасности.

Несколько коротких гудков. Свидетельствует о раздражении или просьбе быть внимательнее.

Один короткий гудок. Привлекает внимание или является выражением благодарности.

Подобные правила нужно принимать во внимание, хоть они и негласные. Это поможет лучше реагировать на ситуацию на дороге.

Ранее мы рассказывали, когда можно проехать на красный сигнал светофора и не получить штраф. Есть всего три ситуации. Первый – если на перекрестке работает полицейский регулировщик, его команды имеют приоритет над сигналами светофора. Водитель должен выполнять указания регулировщика, даже если светофор показывает красный. Второй – если автомобиль уже начал движение на зеленый свет, но не успел полностью проехать перекресток до смены сигнала, водитель имеет право завершить маневр. Другие участники движения обязаны его пропустить. Третий – когда внезапное изменение дорожной обстановки не позволяет водителю безопасно остановить транспортное средство перед стоп-линией, он может проехать на красный свет. Однако важно, чтобы водитель не прибегал к резкому торможению, которое может привести к аварии.