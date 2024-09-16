Цьому не навчають в автошколі: названо негласні сигнали водіїв

Досвідчені водії часто використовують невербальні сигнали, щоб спілкуватися між собою та підвищити безпеку на дорозі. Ці сигнали, хоча і не є офіційними правилами дорожнього руху, стали невід’ємною частиною культури водіння. Розглянемо найпоширеніші з них.

Світлові сигнали

Попередження про небезпеку. Дворазове “моргання” дальнім світлом попереджає про наявність перешкоди або аварійної ситуації попереду.

Пропуск на вузькій дорозі. Одноразове “моргання” дальнім світлом означає, що водій пропускає вас.

Сигнали під час обгону. Включений лівий поворотник у вантажівки попереджає про зайняту зустрічну смугу, а правий – про безпечний обгін.

Жести

Попередження про несправність. Якщо інший водій жестом вказує на колесо або під капот, це може означати, що у вашому автомобілі виникла технічна проблема.

Звукові сигнали

Довгий гудок. Виражає крайнє невдоволення або попереджає про небезпеку.

Кілька коротких гудків. Свідчить про роздратування або прохання бути уважнішим.

Один короткий гудок. Привертає увагу або є виразом подяки.

Подібні правила потрібно брати до уваги, хоч вони і негласні. Це допоможе краще реагувати на ситуацію на дорозі.

Раніше ми розповідали, коли можна проїхати на червоний сигнал світлофора та не отримати штраф. Є всього три ситуації. Перший — якщо на перехресті працює поліцейський регулювальник, його команди мають пріоритет над сигналами світлофора. Водій повинен виконувати вказівки регулювальника, навіть якщо світлофор показує червоний. Другий — якщо автомобіль вже почав рух на зелене світло, але не встиг повністю проїхати перехрестя до зміни сигналу, водій має право завершити маневр. Інші учасники руху зобов’язані його пропустити. Третій — коли раптова зміна дорожньої обстановки не дозволяє водію безпечно зупинити транспортний засіб перед стоп-лінією, він може проїхати на червоне світло. Однак важливо, щоб водій не вдавався до різкого гальмування, яке може призвести до аварії.