Цьому не навчають в автошколі: названо негласні сигнали водіїв
Досвідчені водії часто використовують невербальні сигнали, щоб спілкуватися між собою та підвищити безпеку на дорозі. Ці сигнали, хоча і не є офіційними правилами дорожнього руху, стали невід’ємною частиною культури водіння. Розглянемо найпоширеніші з них.
Світлові сигнали
- Попередження про небезпеку. Дворазове “моргання” дальнім світлом попереджає про наявність перешкоди або аварійної ситуації попереду.
- Пропуск на вузькій дорозі. Одноразове “моргання” дальнім світлом означає, що водій пропускає вас.
- Сигнали під час обгону. Включений лівий поворотник у вантажівки попереджає про зайняту зустрічну смугу, а правий – про безпечний обгін.
Жести
- Попередження про несправність. Якщо інший водій жестом вказує на колесо або під капот, це може означати, що у вашому автомобілі виникла технічна проблема.
Звукові сигнали
- Довгий гудок. Виражає крайнє невдоволення або попереджає про небезпеку.
- Кілька коротких гудків. Свідчить про роздратування або прохання бути уважнішим.
- Один короткий гудок. Привертає увагу або є виразом подяки.
Подібні правила потрібно брати до уваги, хоч вони і негласні. Це допоможе краще реагувати на ситуацію на дорозі.
Раніше ми розповідали, коли можна проїхати на червоний сигнал світлофора та не отримати штраф. Є всього три ситуації. Перший — якщо на перехресті працює поліцейський регулювальник, його команди мають пріоритет над сигналами світлофора. Водій повинен виконувати вказівки регулювальника, навіть якщо світлофор показує червоний. Другий — якщо автомобіль вже почав рух на зелене світло, але не встиг повністю проїхати перехрестя до зміни сигналу, водій має право завершити маневр. Інші учасники руху зобов’язані його пропустити. Третій — коли раптова зміна дорожньої обстановки не дозволяє водію безпечно зупинити транспортний засіб перед стоп-лінією, він може проїхати на червоне світло. Однак важливо, щоб водій не вдавався до різкого гальмування, яке може призвести до аварії.
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