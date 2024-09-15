Минус 10 кг гарантировано: врач рассказал, какие 2 продукта нужно сократить в рационе

Многие мечтают похудеть и привести себя в форму. Известный диетолог Майкл Мосли предлагает простой, но эффективный план действий. И это не изнурительные тренировки. По его словам, ключевым моментом успешного похудения это правильный выбор продуктов. И речь идет даже не об изнурительных диетах, а о рациональном подходе к меню.

Уменьшите потребление скрытых калорий

Первый шаг к стройности – сократить потребление сахара. Сладкие напитки, кондитерские изделия и даже некоторые готовые продукты содержат большое количество сахара, который быстро откладывается в виде жира.

Ведите пищевой дневник. Записывайте все сладости, которые вы съедаете в течение дня. Это поможет вам осознать объем потребляемого сахара и постепенно уменьшить его количество.

Исключите сладкие напитки. Замените сладкую газировку и соки на чистую воду, зеленый чай или травяные настои.

Скажите «нет» быстрым углеводам

Вторым важным аспектом похудения является ограничение потребления быстрых углеводов. Они быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к чувству голода и, как следствие, к перееданию.

Откажитесь от белого хлеба, макарон, картофеля и белого риса. Замените их на цельнозерновые продукты, которые содержат больше клетчатки и медленнее усваиваются.

Включите в рацион бобовые. Чечевица, фасоль, горох – отличный источник белка и клетчатки, которые помогают дольше чувствовать сытость.

Подберите альтернативы быстрым углеводам

Добавьте в рацион простые и полезные продукты.

Цельнозерновые крупы. Булгур, цельная рожь, цельнозерновой ячмень, овес, гречка, коричневый рис.

Бобовые. Чечевица, фасоль, горох, нут.

Помните: здоровое питание – это не диета, а образ жизни. Постепенно вводите эти рекомендации в свой рацион и вы обязательно достигнете желаемых результатов. При этом никакого истощения. Конечно, добавить физическую активность в виде прогулок или походов в спортзал тоже не будет лишним.