Водіям назвали 3 випадки коли проїзд на червоне світло не є порушенням ПДР
Проїзд на заборонний сигнал світлофора – серйозне порушення правил дорожнього руху, яке тягне за собою значні штрафи або позбавлення водійських прав. Однак існують певні винятки, коли водій може проїхати перехрестя на червоне світло і при цьому не порушити ПДР. Розглянемо детальніше ці ситуації.
Наказ регулювальника
- Пріоритет жестів. Якщо рух на перехресті регулює поліцейський, то його команди мають вищу силу, ніж сигнали світлофора.
- Дії водія. Водій повинен чітко виконувати вказівки регулювальника, навіть якщо світлофор показує червоний сигнал.
Незавершені маневри
- Правило завершення маневру. Якщо водій почав рух на зелене світло, але не встиг повністю проїхати перехрестя до зміни сигналу на жовтий або червоний, він має право завершити маневр.
- Обов’язки інших учасників руху. Інші водії зобов’язані пропустити транспортний засіб, який не встиг завершити маневр.
Неможливість безпечної зупинки
- Ситуація екстреної необхідності. Якщо раптова зміна дорожньої обстановки не дозволяє водію безпечно зупинити транспортний засіб перед стоп-лінією, він може проїхати на червоне світло.
- Відсутність екстреного гальмування. Важливо, щоб водій не вдавався до різкого гальмування, яке може призвести до аварії.
При цьому завжди важливо пам’ятати про об’єктивну оцінку ситуації: Водій повинен самостійно оцінити дорожню обстановку і прийняти рішення про подальші дії. Навіть у вищезазначених ситуаціях водій несе відповідальність за безпеку руху.
Незважаючи на те, що проїзд на червоне світло – це серйозне порушення, існують випадки, коли водій може проїхати перехрестя на заборонний сигнал і при цьому не порушити ПДР. Однак такі ситуації є винятковими і вимагають від водія обережності та відповідальності. У будь-якому разі на дорозі немає місця поспіху. Навіть якщо ви впевнені у собі та своїх діях, ніколи не можливо оцінити чи передбачити дії інших водіїв.
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