Водіям назвали 3 випадки коли проїзд на червоне світло не є порушенням ПДР

Проїзд на заборонний сигнал світлофора – серйозне порушення правил дорожнього руху, яке тягне за собою значні штрафи або позбавлення водійських прав. Однак існують певні винятки, коли водій може проїхати перехрестя на червоне світло і при цьому не порушити ПДР. Розглянемо детальніше ці ситуації.

Наказ регулювальника

Пріоритет жестів. Якщо рух на перехресті регулює поліцейський, то його команди мають вищу силу, ніж сигнали світлофора.

Дії водія. Водій повинен чітко виконувати вказівки регулювальника, навіть якщо світлофор показує червоний сигнал.

Незавершені маневри

Правило завершення маневру. Якщо водій почав рух на зелене світло, але не встиг повністю проїхати перехрестя до зміни сигналу на жовтий або червоний, він має право завершити маневр.

Обов’язки інших учасників руху. Інші водії зобов’язані пропустити транспортний засіб, який не встиг завершити маневр.

Неможливість безпечної зупинки

Ситуація екстреної необхідності. Якщо раптова зміна дорожньої обстановки не дозволяє водію безпечно зупинити транспортний засіб перед стоп-лінією, він може проїхати на червоне світло.

Відсутність екстреного гальмування. Важливо, щоб водій не вдавався до різкого гальмування, яке може призвести до аварії.

При цьому завжди важливо пам’ятати про об’єктивну оцінку ситуації: Водій повинен самостійно оцінити дорожню обстановку і прийняти рішення про подальші дії. Навіть у вищезазначених ситуаціях водій несе відповідальність за безпеку руху.

Незважаючи на те, що проїзд на червоне світло – це серйозне порушення, існують випадки, коли водій може проїхати перехрестя на заборонний сигнал і при цьому не порушити ПДР. Однак такі ситуації є винятковими і вимагають від водія обережності та відповідальності. У будь-якому разі на дорозі немає місця поспіху. Навіть якщо ви впевнені у собі та своїх діях, ніколи не можливо оцінити чи передбачити дії інших водіїв.